Vuole regalare un cucciolo ad un parente lontano e lo spedisce per posta | cosa accade

(Di martedì 8 ottobre 2019) Una donna di 39 anni di Minneapolis ha messo in atto una condotta assurda e irragionevole. La donna, Stacey Champion, aveva il desiderio diad unche vivevada lei undi cane. Poiché non aveva possibilità di darlo di persona a causa della lontananza ha pensato, in modo incomprensibile, di spedirlo per. Si è assicurata che il pacco in due giorni al massimo sarebbe arrivato a destinazione e, dopo averlo messo in un cartone, l’ha consegnato alle poste per la spedizione. Per fortuna ilchiuso all’interno, come era prevedibile, si è fatto sentire, e i dipendenti della, dopo un primo momento di sgomento nel vedere che la scatola si muoveva da sola e dall’interno provenivano strani guaiti ha pensato di aprirla. Nonostante la donna fosse già andata via dall’ufficiole. Si sono assunti questa responsabilità e hanno fatto ...

