Vince una fortuna alla lotteria ma subito dopo viene arrestata | il motivo è sconvolgente

Fonte : baritalianews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Una donna è riuscita nell’ardua impresa direuna considerevole somma solo che però non entrerà mai in possesso di quel denaro. La donna, secondo quanto riferito da CBC, era riuscita are 50 mila dollari ma il biglietto dellaera risultato essere stato comprato con una carta di credito rubata. La donna, non si conoscono le sue generalità, si sa solo che ha 33 anni, aveva compiuto il furto a un uomo a St. John’s, Newfoundland in Canada. Con la carta di credito dell’uomo la donna non aveva soltanto comprato il biglietto dellama aveva fatto altre costosissime compere. La donna è stata fermata proprio mentre stava cercando di incassare la sua vincita al botteghino dell’Atlantic Lottery. Il bigliettoto, come confermato dPolizia, era stato acquistato con una carta di credito di un uomo che poche ore prima aveva ...

AndreaOrlandosp : In Portogallo vince la sinistra. Una speranza per l’Europa. - RaiTre : Stiamo attenti a mangiare, a bere, ovviamente a non fumare però il cancro può arrivare ugualmente all’improvviso an… - LiaQuartapelle : Buone notizie dal #Portogallo. Vince la sinistra di @antoniocostaps che in questi anni ha risanato le finanze, rila… -