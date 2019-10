Terrore per un giocatore del Boca Juniors | minacciato di morte | disposta la scorta per

Striscia la Notizia - ancora Terrore per Vittorio Brumotti : spacciatori a Verona - l'inviato rischia grossissimo : Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti è a Verona, dove documenta lo spaccio di droga in centro città e in un parco di fronte alla stazione. L’inviato di Striscia entra in azione nel centro della città veneta, vicino a via San Nazaro, e intercetta una persona che

Dal finestrino vedono il motore che si scoperchia al decollo - Terrore tra i passeggeri a bordo del volo United Airlines [VIDEO] : Dal finestrino dell’aereo vedono il motore mentre perde un pezzo della copertura in fase di decollo: tanta paura per le 189 persone a bordo del Boeing 737 della compagnia americana United Airlines, decollato da Denver con destinazione Orlando (USA). L’aereo ha perso parte della copertura del motore pochi minuti dopo il decollo, ed è stato costretto a rientrare all’aeroporto di partenza. Il motore di sinistra ha iniziato a perdere ...

Terrore a bordo di un volo Delta : l'aereo perde 10.000 metri di quota in pochi secondi : Si sono vissuti attimi di Terrore giorni fa su un aereo della Delta, una delle maggiori compagnie aeree degli USA e del mondo. l'aereo, in volo negli Stati Uniti, ha perso poco meno di 10.000 metri...

Terrore all’ora di pranzo a Riccione : ascensore precipita con quattro persone - diversi feriti : quattro addette alle pulizie sono rimaste ferite dopo essere precipitate con l'ascensore a Riccione, nel Riminese. Le donne hanno riportato lesioni alle gambe, una di loro sarebbe ferita in condizioni più seria, ma nessuna è in pericolo di vita.Continua a leggere

Elisabetta Canalis con il Terrore negli occhi : cosa si trova davanti per i suoi 41 anni - secondi di panico : Ieri Elisabetta Canalis ha festeggiato i suoi 41 anni. Suo marito Brian Perri, e i loro tanti amici, le hanno quindi organizzato una festa a sorpresa nella casa di Los Angeles, dove la showgirl vive ormai da anni. La Canalis ha postato sulla sua pagina Instagram il momento in cui, rincasando, ha sco

Orlando Bloom : Per mio figlio ho sconfitto il Terrore per i serpenti” : L'attore ha raccontato in un talk show come solo di recente, per mostrarsi coraggioso agli occhi del figlioletto, abbia affrontato il terrore per i serpenti che lo perseguita sin da quando era bambino. Ospite del “Late Show” condotto da James Corden, Orlando Bloom ha rivelato che per indole è portato ad affrontare le sue paure per non dar modo al panico di paralizzarlo. “Proviene dalla mia educazione, la stessa che cerco di infondere a mio ...

Uragano Dorian - storie di Terrore e disperazione dalle Bahamas : uomo cieco scappa dalla tempesta - il figlio disabile sulle spalle [GALLERY] : L’Uragano Dorian ha lasciato le Bahamas in ginocchio. Al momento, sono almeno 30 le vittime, ma le autorità locali hanno avvisato che il bilancio è destinato a salire tragicamente, considerando i centinaia di dispersi. Le immagini dall’arcipelago mostrano uno scenario di assoluta devastazione, con case, edifici e strade completamente distrutti dai forti venti e dalle violente inondazioni. La popolazione delle Bahamas è stata messa a dura prova ...

Terrore in autostrada : camion perde una ruspa e schiaccia un pick up : L'inverosimile e stranissimo sinistro lungo l’A8, all’altezza della diramazione verso l’A4, in direzione Venezia. Per fortuna nessuna vittima e qualche lieve ferita per il conducente dell'auto. Il camion perde il carico e la ruspa che trasportava si ribalta sopra un pick up che transitava proprio in quel momento, schiacciandolo. Il grosso mezzo ha praticamente distrutto la vettura e la scena che si è presentata dinanzi agli occhi dei vigili del ...

Grande Fratello Vip - Terrore per Ivana Mrazova : "Devo operarmi - inevitabile". Cosa la ha colpita : Sono ormai giorni che l'ex gieffina Ivana Mrazova si trova nella sua città d'origine in Repubblica Ceca. Eppure la permanenza della 27enne si sta procrastinando più del normale, tanto che molti follower hanno sospettato che questo possa essere dovuta ad una crisi con il fidanzato Luca Onestini, cono

Terrore per lo sportivo Wynand de Jager : la figlioletta rapita e poi ritrovata in strada : Ore di paura per il pilota di motoscafi offshore F1 Wynand de Jager. La figlioletta di sei anni è stata strappata dalle braccia della madre fuori dalla sua scuola nella periferia di Johannesburg, in Sudafrica. Dopo 19 ore di ricerca, i rapinatori l'hanno abbandonata sul ciglio di una strada. Sta bene.

Samara Morgan avvistata a Palermo e Monreale - Terrore per le strade : È psicosi Samara in Sicilia. Il fenomeno interessa mezza Italia ed è giunto anche in Sicilia. Tutti vogliono vedere Samara Morgan e si moltiplicano gli avvistamenti da Palermo a Catania. Ultimo avvistamento a Monreale. Arriva in piana notte e vaga per le strade. Vestita con una camicia da notte bianca e capelli lunghi che coprono il viso, Samara terrorizza la gente. Si tratta della protagonista del film horror “The Ring”. Nel ...

Giuseppe Conte - "il suo Terrore segreto". Perché il governo nasce già in crisi : Da premier passacarte di Salvini e Di Maio a leader politico. La scommessa di Giuseppe Conte è tutta qui, e per questo in fondo ha accettato di fare il bis, sfidando il legittimo sospetto di trasformismo. A destra, come sottolinea il Corriere della Sera, già l'hanno bollato come regista del "nuovo

Terrore ad alta quota : atterraggio d'emergenza per il volo Sharm-Napoli - 122 italiani a bordo : Un aereo della compagnia aerea egiziana AMC Airlines, con a bordo 122 turisti italiani, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza all'aeroporto del Cairo dopo essere partito da...

Si addormenta sul materassino e si risveglia a largo - Terrore per una bambina nel Palermitano : Una bambina si addormenta sul materassino spinta dalla deriva e viene recuperata a circa due miglia. La vicenda è accaduta questa mattina in provincia di Palermo, nel mare di Trabia. Come riporta La Voce di Bagheria, sono stati veri momenti di terrore per una bambina di 13 anni che si è ritrovata a largo, distante dalla costa, dopo essersi addormentata sopra un materassino. La piccola è stata recuperata a largo della costa di Trabia, nella ...