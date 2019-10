Rai 2 dedica prima e seconda serata alla Roma multietnica : Bangla Rai 2 nel segno dell’integrazione e dell’inclusione. Questa sera – in prima serata sulla rete diretta da Carlo Freccero – andrà in onda in prima visione Bangla, film del 2019 prodotto da Fandango e Tim Vision, scritto, interpretato e diretto dal giovane ventiduenne Phaim Bhuiyan. La pellicola, premiata come commedia dell’anno ai Nastri d’Argento, racconta la storia, in parte autobiografica, di Phaim, ...

Bangla su Rai 2 e dopo il film Andrea Delogu conduce uno speciale dedicato all’inclusione : Bangla su Rai 2 il film diventato un caso nei circuiti indipendenti italiani Bangla – Diario di un film con Andrea Delogu in seconda serata Prodotto da Fandango e TIMVISION che lo ha distribuito anche in streaming dopo la sala, arriva in prima tv in chiaro Bangla, un piccolo grande film ambientato nel quartiere di Torpignattara a Roma, che racconta la storia di un ragazzo di origini bengalesi cresciuto a Roma. Bangla – La ...

Ulisse - la puntata di stasera 28 settembre su Rai 1 è dedicata a Leonardo Da Vinci : "Ulisse" celebra Leonardo da Vinci. Succederà nella prima serata tv di sabato 28 settembre, a partire dalle 21:25, quando il programma condotto da Alberto Angela su Raiuno accenderà i riflettori sulla vita, le scoperte e le opere del famoso genio fiorentino. In particolare, il secondo appuntamento di questo nuovo ciclo di puntate vuole ricordare la figura di Leonardo a 500 anni dalla sua scomparsa avvenuta nel 1519. Alla puntata parteciperanno ...

Luca TRaini ha scritto un libro in carcere dedicato a Pamela Mastropietro : "Luca Traini ha scritto un libro dedicato a Pamela e sta cercando una casa editrice per pubblicarlo". Lo ha detto l'avvocato Giancarlo Giulianelli, legale del 30enne tolentinate, condannato a 12 anni di carcere (con il rito abbreviato) per il raid xenofobo del 3 febbraio dello scorso anno, durante il quale ferì 6 cittadini nordafricani e messo in atto per vendicare la morte della 18enne romana, il cui cadavere fu trovato fatto a pezzi e ...

Rai2 dedica prima e seconda serata alla Giornata Mondiale dell’Alzheimer : Ella & John In occasione della XXVI Giornata Mondiale dell’Alzheimer, oggi – giovedì 19 settembre – Rai2 dedicherà prima e seconda serata al racconto di una delle grandi patologie cronico-degenerative delle società contemporanee. Una malattia, quella di Alzheimer, dalle caratteristiche peculiari e riconoscibili, che la rete diretta da Carlo Freccero proverà ad esplorare più da vicino attraverso un film e un documentario. In prima ...

The Legend of Zelda : Link's Awakening torna a mostrarsi nel tRailer dedicato alla storia : Tra i giochi più attesi quest'anno su Nintendo Switch troviamo The Legend of Zelda: Link's Awakening, che approderà sull'ibrida tra pochissimo.In vista del lancio, Nintendo ha pubblicato un nuovo breve trailer dedicato al gioco focalizzato sulla storia.Per chi non lo sapesse, in The Legend of Zelda: Link's Awakening i giocatori potranno esplorare una reimmaginata isola di Koholint in uno dei capitoli più amati della famosa serie.Leggi altro...

Silvia Romano oggi compie 24 anni - la dedica del papà alla cooperante rapita : “TorneRai” : Silvia Romano, la cooperante italiana di origine milanese scomparsa in Kenya dal 20 novembre scorso, oggi compie 24 anni. La dedica del papà su Facebook: "Posso regalarti dolci pensieri, trasmetterti forza ed energia dal profondo di un cuore che soffre, ma che non ha mai smesso di credere che tornerai tra le nostre braccia".Continua a leggere

Sta per iniziare il Campionato nazionale PlayStation di ESL Italia dedicato a Rainbow Six : Siege e Crash Team Racing Nitro Fueled : ESL Italia annuncia il Campionato nazionale PlayStation, per dare ai giocatori di PlayStation 4 la possibilità di competere nel primo Campionato nazionale per console dedicato a Tom Clancy's Rainbow Six: Siege e Crash Team Racing Nitro Fueled.ESL Italia eleva la competizione su console a un livello mai visto sino ad ora nel nostro Paese, grazie all'accordo di collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia che permetterà ai possessori ...

Mike Bongiorno - la programmazione dedicata di Canale 5 e Rai 1 : Mike Bongiorno, a dieci anni dalla scomparsa del famoso conduttore, Mediaset gli dedica una tre giorni. Ecco la programmazione di Canale 5 il 5, 7 e 8 settembre. Il ricordo di Mike Bongiorno è ancora vivo nella mente di tutti, ma Mediaset è decisa a imprimerlo sempre di più nella mente di tutti. L’azienda ha infatti dedicato a Mike Bongiorno lo storico “Studio 7” del centro produttivo di Cologno Monzese. Ma non finisce qui ...

Techetechetè - la puntata di stasera venerdì 6 settembre su Rai 1 è dedicata a Miss Italia : Miss Italia è l'assoluta protagonista della puntata di "Techetecheté" che andrà in onda nella serata di venerdì 6 settembre, su Rai 1, a partire dalle ore 20:30. Dopo la messa in onda del programma, sempre su Rai 1, inizierà il collegamento dal PalaInvent di Jesolo per la diretta televisiva della finale dell'ottantesima edizione del celebre concorso di bellezza nazionale. Nei filmati che andranno a comporre la puntata odierna appariranno tante ...

In memoria di Mike Bongiorno : gli speciali di Rai e Mediaset dedicati al conduttore : Sabato 7 e domenica 8 settembre i principali canali della tv italiana rendono omaggio al conduttore scomparso 10 anni fa con...

Kingdom Hearts 3 : il nuovo tRailer dedicato a ReMind arriverà la prossima settimana : A giugno, il director di Kingdom Hearts 3, Tetsuya Nomura, parlò dei prossimi DLC del gioco, inclusa l'espansione ReMind. Square Enix pubblicò un breve trailer, ma come è tipico del franchise di Kingdom Hearts, ci ha lasciato molte più domande che risposte. Probabilmente, scopriremo presto di più sul primo importante DLC di Kingdom Hearts 3, perché Square Enix ha annunciato l'arrivo di un nuovo trailer dedicato. Come annunciato dalla compagnia ...

Il nuovo tRailer dedicato al CryEngine riaccende i ricordi di Crysis : È passato tanto tempo da quando Crysis a messo a dura prova i PC e, con la prossima generazione di console quasi alle porte, potrebbe essere arrivato il momento di un grande ritorno.Sembra improbabile, in realtà. L'ultimo gioco di Crysis, Crysis 3 del 2013, non è riuscito a soddisfare le aspettative del publisher EA, e lo sviluppatore Crytek non ha passato un bel periodo negli ultimi anni. Tuttavia è arrivato questo video, un'impressionante tech ...