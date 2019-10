PlayStation 5 esce a fine 2020 | è ufficiale anche il nome

Fonte : wired

(Di martedì 8 ottobre 2019) (Foto: LestGoDigital) Ildella prossima console di Sony sarà5 e fin qui niente di trascendentale dato che era ampiamente previsto. Tuttavia, finalmente Sony ha svelatola data d’uscita e tanti dettagli molto interessanti. Per quanto riguarda il debutto non conosciamo ancora il giorno preciso ma il periodo dell’anno che corrisponderà a quello che in Nord America viene chiamato holiday. Traducendolo in qualcosa di più concreto si riferisce agli ultimi due mesi dell’anno dunque tra ladell’autunno e l’inizio dell’inverno o, più semplicemente, tra novembre e dicembre. Insomma, giusto in tempo per il periodo più fruttuoso dell’anno, commercialmente parlando, il Natale. Ricordiamo che la precedente console, Ps4, era stata lanciata nel novembre del 2013. La notizia è stata riportata su un articolo esclusivo ...

