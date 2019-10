Perugia | 68enne punto da un calabrone | è in gravi condizioni

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 8 ottobre 2019) Risultanoledi unche nella mattinata di oggi è statoda unmentre stava cercando funghi in compagnia di un amico in un bosco nei pressi di Fratticciola Selvatica, in provincia di. A dare l'allarme alla centrale è stato l’uomo che si trovava con lui, che si è subito reso conto dellatà della situazione. La dinamica Secondo quanto ricostruito daToday, ilstava cercando funghi nella zona boschiva quando ha perso l’orientamento. A quelsarebbe stato aggredito da uno sciame di calabroni. L'uomo è stato individuato e soccorso dai vigili del fuoco di, che sono riusciti a rintracciare il telefono. Prime terapie già sul posto I sanitari del 118 della postazione di Ponte Felcino, come informa una nota dell'azienda ospedaliera di, già sul posto hanno eseguito le prime terapie urgenti somministrando ...

