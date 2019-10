Olivetti | la Cassazione conferma l'assoluzione di De Benedetti

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 8 ottobre 2019) Lahato il proscioglimento degli ex amministratori delegati e manager dell'di Ivrea - tra i quali i fratelli Carlo e Franco Dee l'ex ministro Corrado Passera - nell’ambito della vicenda sulla morte di 12 lavoratori per amianto. I giudici hanno respinto il ricorso contro le assoluzioni del Pg di Torino eto la decisione del 2018 della Corte di Appello di Torino. Respinta la richiesta del Pg Il Pg della, Ciro Angelillis, aveva chiesto ai supremi giudici della quarta sezione penale di inviare alle Sezioni Unite gli atti del processo per le morti e le lesioni procurate dall'amianto nello stabilimentodi Ivrea, procedimento con 15 imputati tutti prosciolti in appello tra i quali Carlo e Franco De, e Corrado Passera. In alternativa, il Pg dellaha chiesto l'annullamento con rinvio dei proscioglimenti ...

