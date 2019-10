Mattino 5 | Belen criticata da Maurizio Sorge | interviene Federica Panicucci

Mattino 5 - accusa contro Belen Rodriguez. Federica Panicucci costretta a intervenire : "Non direi proprio..." : Nel corso della puntata dell'8 ottobre di Mattino 5, in onda su Canale 5, si è parlato di quei vip che poco amano il lavoro dei paparazzi. Federica Panicucci ha lanciato quindi un filmato, di qualche tempo fa, in cui si vedeva Belen Rodriguez scagliarsi verbalmente contro alcuni di questi, che la st

Mattino 5 - Belen Rodriguez demolita in diretta. Federica Panicucci costretta a intervenire : Un attacco senza precedenti contro Belen Rodriguez. Contro l’argentina, in diretta a Mattino 5, le parole durissime di Maurizio Sorge. Non c’è pace insomma per la showgirl che solo ieri era stata presa di mira sui social per il suo stile di vita e la scarsa attitudine al lavoro. Un disco che è girato, sotto altri termini, anche stamani nel salotto di Federica Panicucci. Nel dettaglio, nel programma questa mattina si parla dei Vip che non ...

Belen Rodriguez criticata a Mattino 5 : la Panicucci però interviene : Belen Rodriguez criticata a Mattino 5: Federica Panicucci interviene e spende belle parole per la showgirl Belen Rodriguez viene criticata in diretta a Mattino 5 e a prendere le sue difese ci pensa Federica Panicucci. Scendendo nel dettaglio, nel programma questa mattina si parla dei Vip che non accettano l’atteggiamento dei paparazzi. Viene così mostrato […] L'articolo Belen Rodriguez criticata a Mattino 5: la Panicucci però ...