Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 8 ottobre 2019) Quando l’audizione a Montecitorio di Robertoentra nel vivo con le prime risposte ai parlamentari, la sintesi prova a farla Luciano D’Alfonso, senatore del Pd: “Ministro, penso che nella nostra memoria possiamo rubricare questa giornata proprio come una giornata di dialettica parlamentare”. Il giudizio positivo va al di là dell’appartenenza del senatore a un partito che sta al governo perché la seconda volta del titolare del Tesoro di fronte a deputati e senatori fila davvero liscia. In un’ora e 45 minuti di audizione non si registrano brusii, urla, contestazioni, tantomeno interruzioni di sedute o presidenti di commissione costretti a frenare gli impeti dei parlamentari. Tutto questo succede spesso quando un ministro dell’Economia parla alle commissioni competenti, soprattutto in periodo di legge di bilancio. Non ...

matteosalvinimi : #Salvini: presenteremo in Parlamento la nostra proposta di manovra economica, vedremo se qualcuno ci ascolterà. ?? @Radio24_news - HuffPostItalia : Manovra, parlamento docile davanti a Gualtieri - paladinoitalian : Sotto il naso di Mattarella Almeno sulle questioni più spinose, e non parliamo della manovra economica sulla quale… -