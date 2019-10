Lei lo lascia per un altro ma l' ex compagno la picchia e la rapisce

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 8 ottobre 2019) Andrea Pegoraro Il ragazzo ha agito agito insieme ai suoi genitori. Hanno raggiunto la casa dove l'ex fidanzata viveva con il suo nuovo partner e l'hanno pestata a sangue, tagliandole i capelli. L'hanno portata via ma sono stati presi durante un posto di blocco. I fatti si sono svolti tra il Polesine e il Mantovano Brutta avventura per una ragazza di 23 anni. È stata rapita dall’exta da lui e dai suoi genitori, che poi le hanno rasato i capelli per umiliarla. Per questi gesti, un giovane di 28 anni, suo padre di 56 anni e sua madre di 53 sono stati arrestati con l’accusa di sequestro di persona. Sono tutti originari dell’ex Jugoslavia, mentre i fatti si sono svolti tra il Polesine e il Mantovano. Come riporta Il Gazzettino, la ragazza viveva con il suoa Lendinara, un comune in provincia di Rovigo. Poi ha deciso dirlo e di andare a vivere ...

