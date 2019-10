Infortunio Sensi | l’esito degli esami | tutti i dettagli

Inter : il derby d'Italia va alla Juventus - uomini di Conte accusano l'Infortunio di Sensi : Succede di tutto durante il derby d'Italia, lo scontro tra le due compagini attualmente più forti sul palcoscenico nazionale sia per storia che per blasone. Gli uomini di Sarri partono a mille, con l'adrenalina che scorre a fiumi e i ritmi altamente frenetici, in un'atmosfera incandescente. La Juventus dimostra di avere recuperato pienamente le energie perse contro il Bayer Leverkusen, nella partita di Champions vinta martedì, mentre i ...

Infortunio Sensi - tegola per l’Inter : si ferma il centrocampista nerazzurro [DETTAGLI] : Infortunio Sensi – Si sta giocando Inter-Juventus. Partita sul punteggio di 1-1 con i gol di Dybala e Lautaro Martinez. Poco dopo la mezz’ora la gara ha perso uno dei suoi protagonisti. Stefano Sensi ha, infatti, accusato un problema muscolare. Dapprima, il centrocampista ha provato a rimanere in campo, poi si è dovuto arrendere, lasciando il posto a Vecino. Brutta tegola per la squadra di Conte, ma anche per la Nazionale di ...