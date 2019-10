In India quando nasce un bambino | viene chiamato con una canzone

Fonte : dilei

(Di martedì 8 ottobre 2019) Scegliere il nome per unnon è sempre facile e immediato, è una delle prime responsabilità che ogni genitore deve assumersi e, a volte, può generare indecisione. Nel nome c’è il destino, l’identità di una persona, il carattere e il modo di relazionarsi con gli altri e con il mondo. Inun, le mamme compongono unae per chiamarlo la cantano ogni volta. Succede in un remoto villaggio nel Nord-Est del Paese, noto come Kongthong, dove i bambini non vengono chiamati con il loro vero nome, ma con una melodia diversa per ognuno di loro. Si chiama jingrwai lawbei ed è una vera e propria tradizione. La “del”, infatti, si tramanda da secoli. La gravidanza è sempre una gioia e a Kongthong,una donna scopre di aspettare uncompone unaper quella nuova vita che si sta formando. I brani composti ...

