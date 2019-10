Google vuole sbarazzarsi degli URL nei risultati di ricerca | iniziano le fasi di test

Google vuole comprare la rivale di TikTok : Firework suscita l’interesse di Google ( Foto: Firework) Google sta valutando l’acquisto di Firework, l’applicazione per microvideo rivale di TikTok. Anche questa piattaforma, come la concorrente, consente ai suoi utenti di pubblicare video di breve durata (15 secondi per TikTok, 30 secondi per Firework) e, secondo il Wall Street Journal che riporta la notizia, il suo valore si aggirerebbe attorno ai 100 milioni di dollari. Firework è ...

OnePlus TV è così bella che Google vuole prenderne spunto per Android TV : Google e OnePlus hanno lavorato assieme per ottimizzare il sistema operativo di OnePlus TV: il risultato è tanto buono che l'azienda californiana vuole implementare il nuovo codice nativamente su Android TV.