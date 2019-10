Dentro un uomo cresce un tumore a forma di palla che i medici definiscono alieno

Fonte : baritalianews

(Di martedì 8 ottobre 2019) Un, Josh Abken un giorno ha iniziato ad avvertire dei dolori persistenti alla schiena. Sulle prime non ci ha fatto molto caso ma il dolore, invece che diminuire, aumentava non dandogli tregua. All’inizio l’ha sottovalutato la cosa preso dai suoi impegni ma poi è diventato indispensabile andare da un dottore che , dopo avergli fatto eseguire una serie di accertamenti, ha visto che l’aveva unche negli anni si era calcificato e che si presentava durissimo. Il medico gli ha spiegato che per le dimensioni ormai importanti della massa tumorale, questa premeva sul sul cuore e sui polmoni, e stava anche andando giù verso lo stomaco. Il medico ha detto che ilaveva ladi unae che negli anni era cresciuto e stava ancorando come fosse un “tentacolare”. Il medico ha detto che non c’era altra possibilità che quella di intervenire ...

des_fidel : @bobogiac Giachetti, con 'viva Italia' vai a fare lo sciaquino di Renzi! Ti stimavo quando lottavi dentro il PD da uomo libero. - MegsMotorman : RT @fatima_italia: @Italia191 @ItaliansMaga @TheXQmt @CactusQH @texasrecks @ProLifeTexanUSA @Brooklynchick9 @RacySicilian @merlins_girl @Ia… - fatima_italia : @Italia191 @ItaliansMaga @TheXQmt @CactusQH @texasrecks @ProLifeTexanUSA @Brooklynchick9 @RacySicilian… -