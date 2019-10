Amuleto Pearl – La lampada di Ramun | un incontro tra la tecnologia futurista ed il valore

Fonte : sportfair

(Di martedì 8 ottobre 2019)presenta l’esclusivarealizzata a mano, omaggio all’antica tecnica coreana dell’intaglio della madreperla. Un’opera d’arte unica presentata in anteprima mondiale in occasione della mostra Mondo Mendini – Il mondo di Alessandro Mendini al Groninger Museum In occasione dell’apertura di Mondo Mendini – Il mondo di Alessandro Mendini al Groninger Museum l’11 Ottobre,presenta la nuova esclusivahandmade. Un’edizione speciale realizzata in diciassette pezzi di, lapiù iconica del brand disegnata da Alessandro Mendini (1931-2019), tra i più grandi protagonisti del design internazionale.celebra l’innovazione e l’unicità della Najeon-jang, la tecnica coreana dell’intaglio della madreperla sviluppatasi oltre mille anni fa durante la Dinastia Goryeo ( dc 918-1392), oggi protetta dal National Korean Intangible ...