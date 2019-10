Striscia la Notizia | ancora terrore per Vittorio Brumotti | spacciatori a Verona

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35)è a, dove documenta lo spaccio di droga in centro città e in un parco di fronte alla stazione. L’inviato dientra in azione nel centro della città veneta, vicino a via San Nazaro, e intercetta una persona che

leolozito : RT @lievemente: Salvini: 'se in in mese hai triplicato il numero di sbarchi, questo è un danno per il Paese'. Ma Giletti non gli dice che l… - tiennegolf : @Vallescrivia1 Mi dispiace. Sai cosa potresti provare a fare? Scrivere ad uno di quei programmi tipo Striscia la Notizia - marino29b : RT @CorvinoSantino: Salvini dà i numeri - Video - Striscia la Notizia: -