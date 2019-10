Scuola : se l'insegnante è empatico gli alunni sono più bravi nei test Invalsi : Milano, 7 ott. (AdnKronos) - Migliori punteggi nei test Invalsi, voti più alti e alunni più motivati se l’insegnante è empatico in classe e collaborativo con i colleghi. È quanto emerso dal progetto di ricerca OpenTeQ (Opening the black box of Teacher Quality) dell’Università di Milano-Bicocca e del

Scuola : se l’insegnante è empatico gli alunni sono più bravi nei test Invalsi (2) : (AdnKronos) – Per la stesura del libretto, i ricercatori hanno raccolto suggerimenti sull’insegnamento e sull’educazione disponibili a livello nazionale e internazionale, selezionati non solo dalla letteratura scientifica, ma anche dai principali blog di riferimento nel panorama educativo e da un ampio insieme di interviste in profondità con insegnanti di lungo corso. Gli insegnanti stessi hanno contribuito a produrre la ...

Scuola : se l’insegnante è empatico gli alunni sono più bravi nei test Invalsi : Milano, 7 ott. (AdnKronos) – Migliori punteggi nei test Invalsi, voti più alti e alunni più motivati se l’insegnante è empatico in classe e collaborativo con i colleghi. è quanto emerso dal progetto di ricerca OpenTeQ (Opening the black box of Teacher Quality) dell’Università di Milano-Bicocca e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, volto a indagare quanto le competenze relazionali degli insegnanti siano un ...

Fede - autistica - lascia la Scuola : l’insegnante di sostegno non è mai arrivato : Federica non va più a scuola. Frequentava il quarto anno dell’Istituto d’Arte a Sassari, sognava di disegnare vestiti fin da quando era bambina. Sua madre, Rita Masia, però, ha deciso di farle lasciare la scuola, a malincuore, perché l’insegnante di sostegno che avrebbe dovuto aiutarla a seguire le lezioni non è mai arrivato. Federica, 19 anni, è affetta da autismo. «Quando è nata, i medici mi avevano detto che non avrebbe potuto camminare né ...

Sassari - manca l'insegnante di sostegno : ragazza ritirata da Scuola : F. ha 19 anni, è disabile ma nella sua scuola non c'è nessun insegnante di sostegno, nessuno che si occupi di lei, che la segua nell'apprendimento. E' così costretta a passare le ore in classe "seduta al banco a guardare gli altri". Succede a Sassari e a denunciare la situazione è la mamma di F. che, suo malgrado, non ha altra scelta che ritirare la figlia da scuola. Il suo sfogo, affidato a Facebook, è diventato virale in breve ...

Sassari - ritira figlia autistica da Scuola : “Non ci andrà finché non avrà un’insegnante di sostegno” : La signora Rita Masia, madre di una ragazza autistica di 19 anni che frequenta il liceo artistico di Sassari, ha ritirato la figlia dalla scuola perché - malgrado le lezioni siano cominciate da quasi tre settimane - non le è stata ancora assegnata un'insegnante di sostegno. "Spero che almeno così qualcuno si accorga del disagio che sta vivendo e ci aiuti".Continua a leggere

La scelta di una mamma : "Ho ritirato mia figlia da Scuola - manca l'insegnante di sostegno" : Dall'inizio dell'anno scolastico Federica, 19nne con una disabilità mentale iscritta in un istituto d'arte a Sassari, non ha...

Sassari - la scelta disperata di una madre : "Ritiro mia figlia da Scuola fino a che non avrà l'insegnante di sostegno" : Federica, 19enne con disabilità mentale, attende dall'inizio dell'anno un insegnante di sostegno. Per lei la scuola è diventata un disagio quotidiano, per questo la madre l'ha ritirata. La speranza è che qualcuno le aiuti. "Non potevo più vederla soffrire: seduta al banco da...

Prof - la Scuola siamo noi : laF racconta il mestiere di insegnante - tra quotidianità e sperimentazione : Nel giorno in cui inizia ufficialmente l'anno scolastico, laF lancia Prof - La scuola siamo noi, nuovo format originale della rete, realizzato da 3punto0, in onda ogni lunedì dal 16 settembre alle 21.10 in prima tv assoluta sul canale 135 di Sky.prosegui la letturaProf, la scuola siamo noi: laF racconta il mestiere di insegnante, tra quotidianità e sperimentazione pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2019 18:26.

Torna a Scuola l'insegnante accusata di aver scritto un post irriguardoso sul carabiniere ucciso : Ha ripreso regolarmente servizio questa mattina al Liceo Scientifico "Pascal" di Romentino, in provincia di Novara, Eliana Frontini, la professoressa finita nella bufera nello scorso luglio per un post apparso sul suo profilo Facebook irriguardoso della memoria del brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma. l'insegnante aveva spiegato che a scrivere quel post ('Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne ...