Samsung Galaxy Fold torna sul banco di iFixit sperando di fare meglio

Samsung festeggia i 10 anni della famiglia Galaxy : il 10 ottobre sconti fino al 50% sul suo e-shop : La famiglia Samsung Galaxy compie 10 anni e festeggerà con la campagna promozionale "Power of 10 Celebration" con tanti sconti sullo store ufficiale. L'articolo Samsung festeggia i 10 anni della famiglia Galaxy: il 10 ottobre sconti fino al 50% sul suo e-shop proviene da TuttoAndroid.

Manuale Samsung Galaxy Tab A (2019) Guida uso smartphone : Manuale Samsung Galaxy Tab A (2019) PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy Tab A (2019).

Samsung Galaxy Fold 2 e Galaxy Note 11 in un solo dispositivo? Foto brevetto : Fan del futuro Samsung Galaxy Fold 2 e pure del Samsung Galaxy Note 11 unitevi, nel vero senso della parola perché i potenziali amanti dell'uno e dell'altro device potrebbero a tutti gli effetti coincidere. I due esemplari potrebbero infatti giungere fusi in una nuova linea rivoluzionaria come la tanto già chiacchierata Galaxy One? Cerchiamo di capirlo. Non è la prima volta che sulle pagine di OM si fa riferimento alla più che probabile ...

Samsung sta già testando la fotocamera dei Samsung Galaxy S11 : Stando alle ultime notizie provenienti dal continente asiatico, Mecatec Systems sta fornendo le prese di prova per la fotocamera del Samsung Galaxy S11 L'articolo Samsung sta già testando la fotocamera dei Samsung Galaxy S11 proviene da TuttoAndroid.

Vi stuzzica l’idea di un Samsung Galaxy Note Fold con S Pen? Guardate come potrebbe essere : Alla fine di aprile, Samsung ha depositato un brevetto presso l'USPTO per un "dispositivo elettronico e metodo per l'elaborazione dei gesti". Ecco i dettagli L'articolo Vi stuzzica l’idea di un Samsung Galaxy Note Fold con S Pen? Guardate come potrebbe essere proviene da TuttoAndroid.

Manuale Samsung Galaxy Tab S5e Guida uso semplice : Manuale Samsung Galaxy Tab S5e PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy Tab S5e.

Due offerte Amazon della settimana da non perdere - Huawei P30 e Samsung Galaxy S10e in vetrina dal 7 ottobre : Primo lunedì di ottobre e nuove offerte Amazon della settimana. Questo autunno inizia a regalarci in vetrina sullo store di Bezos delle occasioni interessanti di cui approfittare, almeno se si ha l'intenzione di acquistare uno smartphone di fascia medio-alta a buon prezzo. Le promozioni in partenza proprio oggi 7 ottobre sono due in particolare e riguardano il Huawei P30 ma apure il Samsung Galaxy S10 e. Esaminiamo per prima la proposta ...

Fotocamera senza rivali e pioggia di colorazioni per Samsung Galaxy S11 : Bisogna analizzare bene le ultime indiscrezioni che sono emerse in queste ore per quanto riguarda gli utenti interessati al nuovo Samsung Galaxy S11. Dopo le ultime notizie portate alla vostra attenzione a proposito della data di presentazione del top di gamma coreano, infatti, oggi 6 ottobre possiamo soffermarci su altri aspetti, come la possibile struttura delle varie fotocamere in dotazione dello smartphone, così come le varie colorazioni ...

Offertone online su Samsung Galaxy Note 10 - Huawei P30 Lite - POCOPHONE F1 e tanti altri : Gli sconti online non si fermano mai: oggi in offerta Huawei P30 Lite, Huawei P30 Pro, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy A70 e Galaxy Note 10 L'articolo Offertone online su Samsung Galaxy Note 10, Huawei P30 Lite, POCOPHONE F1 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Assai deludente la modalità ad alte prestazioni per Samsung Galaxy S10 e Note 10 : gli ultimi test : Sta sollevando non poche polemiche in questi giorni la vicenda relativa alla modalità ad alte prestazioni per top di gamma come i vari Samsung Galaxy S10 e Note 10. Con il primo device, più in particolare, nei giorni scorsi abbiamo osservato come siano stati pianificati alcuni progetti molto interessanti tramite gli aggiornamenti in programma (ne abbiamo parlato qui), ma evidentemente non ci sono grosse prospettive sulle feature che vogliamo ...

Come sarà Samsung Galaxy S11? In linea di massima così - bello e colorato : Mancano diversi mesi alla presentazione di Samsung Galaxy S11 ma ciò non impedisce alla community che ruota attorno al colosso coreano di giocare con la fantasia L'articolo Come sarà Samsung Galaxy S11? In linea di massima così, bello e colorato proviene da TuttoAndroid.

Lo schermo di Samsung Galaxy Fold resiste a 120.000 piegature in un nuovo test : A distanza di qualche giorno dal video test di SquareTrade, ne arriva un altro molto simile che ha come protagonista sempre il display di Samsung Galaxy Fold L'articolo Lo schermo di Samsung Galaxy Fold resiste a 120.000 piegature in un nuovo test proviene da TuttoAndroid.

Pronte le TWRP (non ufficiali) per Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Tab S6 (link) : Non sono ancora disponibili ROM personalizzate per Samsung Galaxy Note 10+ e per Galaxy Tab S6, ma con l’arrivo della TWRP per i due dispositivi top di gamma della Casa coreana i primi prodotti degli sviluppatori non dovrebbero tardare ad arrivare. La recovery modificata più nota e diffusa al mondo è stata adattata ai due oggetti tecnologici di Samsung, sia pure per quelli dotati di SoC Snapdragon – sono tagliati fuori, dunque, ...

Samsung Galaxy Fold 2 non dovrebbe più avere il fastidioso “gap” fra i display : Il prossimo Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe vedere l’arrivo di un rinnovato design generale del telefono. Nonostante il Samsung Galaxy Fold sia stato accolto dalla critica con emozioni miste, tutti concordano nel dare merito a Samsung per avere osato tanto e commercializzare il primo vero smartphone pieghevole. Il più grande cruccio de Galaxy Fold è relativo alla chiusura dei due display che, per un questione ingegneristica, lasciano un ...