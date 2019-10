Record per Inter-Juventus | è il match più visto di sempre su Sky

Tennis : è Record per l’Italia - otto azzurri nei top100 con l’ingresso di Salvatore Caruso mentre impazza il duello Fognini-Berrettini : Quella di oggi è una giornata a suo modo storica per il Tennis italiano, con il record di otto italiani classificati tra i primi 100 giocatori del mondo raggiunto grazie al Challenger di Barcellona vinto da Salvatore Caruso, capace in questo modo di andare al numero 98 del ranking ATP. Questo dato fotografa un momento felice del Tennis di casa nostra, nel quale ci sono due giocatori in lotta per le Finals di Londra, uno (Fabio Fognini) che è ...

Inter-Juventus - incasso da Record per il Derby d’Italia : Inter Juventus incasso – La splendida cornice dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro ha accolto ieri sera il big match della settima giornata di Serie A tra Inter e Juventus. Sfida che si è conclusa con la vittoria dei bianconeri, che grazie a una rete messa a segno da Gonzalo Higuain a dieci minuti […] L'articolo Inter-Juventus, incasso da record per il Derby d’Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Torino - giovane perde tutte le dita delle mani in un incidente : intervento Record per riattaccarle : Un intervento record, durato 11 ore: i medici sono riusciti a riattaccare 7 dita su dieci ad un giovane operaio rimasto vittima ieri sera di un incidente sul lavoro a Marano Ticino, nel novarese. Il giovane lavorava ad una pressa quando il macchinario gli ha schiacciato entrambe le mani tagliandogli le dita.Continua a leggere

Napoli - Mertens si racconta : “Qui si vive benissimo - è tutto perfetto. Spero di battere il Record - vogliamo anche lo Scudetto” : Napoli, Mertens si racconta: “Qui si vive benissimo, è tutto perfetto. Spero di battere il record, vogliamo anche lo Scudetto” Napoli Mertens| Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Serie A. Ecco quanto riportato dalla redazione di Forzazzurri.net. “Quando cantano il mio nome mi fa bene, dopo un gol è ancora più bello. Dopo sette anni qui mi sento napoletano. Ho tanti ...

Inter-Juventus - un San Siro tutto esaurito e Record d’incasso per la Serie A : 6 - 5 milioni. Perché è già considerata la partita dell’anno : “Le ragioni sono mille e nessuna. La ragione del cuore, prima di tutte, Perché si tratta delle società più popolari d’Italia”. Il giornalista palermitano Vladimiro Caminiti rispondeva così alla domanda sul Perché Inter-Juventus sia il derby d’Italia, termine coniato nel 1967 da Gianni Brera e sopravvissuto alle epoche calcistiche. Oggi, alla vigilia del derby d’Italia numero 236 (calcio d’inizio domenica, ore ...

Mondiali Atletica 2019 – Oro e Record del mondo per Dalilah Muhammad nei 400hs - Kipruto vince al fotofinish i 3000 siepi : L’americana Mihammad centra il primato mondiale nei 400hs, mentre Kipruto batte per un centesimo Girma nei 3000 siepi. Cuba domina nel disco femminile, Gardiner trionfa a sorpresa nei 400 maschili L’atteso match tutto americano del giro di pista con barriere regala un record del mondo: a realizzarlo è Dalilah Muhammad, oro nei 400hs in 52.16, quattro centesimi meglio di quanto da lei stessa ottenuto a Des Moines (ai Trials) il ...

Atletica - Mondiali 2019 : Record del mondo per Dalilah Muhammad nei 400 hs - Mutaz Essa Barshim vince l’oro nel salto in alto : Ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar), dove si sono assegnati sei titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto sui 400 metri maschili, i 400 ostacoli femminili ed il salto in alto maschile, di seguito la cronaca e tutti i risultati delle gare di oggi valide per la rassegna iridata. FINALI salto IN alto (MASCHILE) – Era la gara più attesa dai padroni di casa, anche perché Mutaz Essa Barshim era ...

Atletica - Mondiali 2019 : Record del mondo per Dalilah Muhammad nei 400 hs. Mutaz Essa Barshim vince l’oro nel salto in alto : Ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar) dove si sono assegnati sei titoli ai Mondiali 2019 di Atletica leggera. Riflettori puntati soprattutto sui 400 metri maschili, i 400 ostacoli femminili e il salto in alto, di seguito la cronaca e tutti i risultati delle gare di oggi valide per la rassegna iridata. FINALI: salto IN ALTO (MASCHILE) – Era la gara più attesa dai padroni di casa, anche perchè Mutaz Essa Barshim era ...

Mondiali Atletica 2019 – Delusione Italia - gli azzurri della 4×100 falliscono l’accesso in finale : arriva però il Record italiano : Federico Cattaneo, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu falliscono l’accesso alla finale per 8 centesimi, centrando però il nuovo record Italiano Delusione cocente per la staffetta maschile della 4×100 ai Mondiali di Atletica, in corso di svolgimento a Doha. Gli azzurri falliscono l’accesso alla finale iridata, nonostante il nuovo record Italiano fatto segnare sulla pista del Khalifa International Stadium, un ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con Record italiano! Record anche per gli uomini ma niente finale! Tamberi vuole il massimo nell’alto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.29: E’ il momento della finale dei 400 ostacoli. Si preannuncia un bello spettacolo con Ashley Spencer (Usa), Anna Ryzhykova (Ukr), Sydney Mclaughlin (Usa), Rushell Clayton (Jam), Dalilah Muhammad (Usa), Sage Watson (Can), Zuzana Hejnová (Cze), Lea Sprunger (Sui). Sarà tripletta Usa? 20.29: errore di Zayas 20.28: Nedasekau, tra mille difficoltà, è lì. E’ il numero uno stagionale ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con Record italiano! Record anche per gli uomini! Tamberi vuole il massimo nell’alto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.09: Starc supera 2.27 al terzo tentativo 20.08: Tamberi SUPERA 2.27 AL SECONDO TENTATIVO! 20.07: Vince la Gran Bretagna con 37″56, secondo il Brasile con 38″90, terzi Usa con 38″06, quarta Italia, quinta la Giamaica. Bravissimo Tortu a superare Blake, non uno qualsiasi 20.06: E’ Record ITALIANO anche PER LA SQUADRA AZZURRA MASCHILE! 20.06: E’ quarta ...

Banksy - asta Record per il suo “Parlamento delle scimmie” : venduto da Sotheby’s a 11 - 1 milioni di euro : Banksy da record. Il suo “Parlamento delle scimmie” è stato infatti venduto all’asta da Sotheby’s di Londra a 11,1 milioni di euro, una cifra mai vista prima per l’artista britannico noto soprattutto per i suoi provocatori murales da strada. “Devolved Parliament”, questo il titolo originale dell’opera, raffigura, in stile accademico, la Camera dei comuni di Westminster in cui i deputati sono tutti scimpanzé. ...

Export da Record per il Parmigiano Solo Trump poteva stopparlo : Solo la politica economica di Donald Trump poteva frenare la corsa record delle esportazioni verso gli Stati Uniti di Parmigiano Reggiano, Grana Padano e Gorgonzola. Un mercato dove la qualità dell'agroalimentare made in Italy ha spinto le vendite di questi prodotti nei primi otto mesi del 2019 ad un ritmo di crescita dell'8,3%. Segui su affaritaliani.it

Asta Record per Banksy : 11 - 1 mln euro : 23.00 Un dipinto di Banksy è stato venduto all'Asta da Sotheby's di Londra a 11,1 mln di euro, cifra record per l'artista britannico noto soprattutto per i suoi provocatori murales da strada. Si tratta di "Devolved Parliament", che raffigura, in stile accademico, la Camera dei Comuni di Westminster in cui i deputati sono tutti scimpanzé. Numero da capogiro, che ha battuto di gran lunga il record assoluto detenuto sino ad oggi dagli 1,87 ...