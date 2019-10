Perugia | torna dalla Costa d' Avorio con la malaria | bimba di sei anni in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 7 ottobre 2019) È stata portata ina causa della febbre molto alta, che nessuno riusciva a far diminuire. È accaduto a una bambina dei sei, attualmente ricoverata nel reparto di pediatria dell'Santa Maria della Misericordia di, dopo essere risultata positiva al test della. Prima di essere trasferita nel capoluogo umbro, la piccola era degente in una struttura ospedaliera di Città di Castello.Al suo arrivo nell'perugino, il quadro clinico della bambina è risultato molto preoccupante e come informa una nota dell'si è resa necessaria anche una trasfusione di sangue per intervenire sull'anemia emolitica, causata dal parassita responsabile della. Grazie anche alla collaborazione con i sanitari della struttura di malattie infettive è stato possibile iniziare una terapia con un farmaco specifico difficilmente reperibile. Le cure hanno avuto ...

