Migranti | recuperati a Lampedusa 13 cadaveri | sono tutte donne

Migranti - naufragio davanti a Lampedusa : 9 corpi recuperati - 22 in salvo ma molti dispersi : È successo ancora una volta. Questa notte, intorno alle ore 3.00, una piccola imbarcazione carica di Migranti si è ribaltata la largo delle coste italiane. Gran parte di coloro che erano a bordo, Migranti che cercavano di raggiungere il nostro Paese e l'Europa, sono stati inghiottiti dalle acque del Mediterraneo. naufragio Migranti: i numeri della tragedia Sono 22 i superstiti, tratti in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera e della ...

Migranti : naufragio Lampedusa - recuperati nove corpi : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) – Sono in tutto nove i corpi dei Migranti recuperati, vittime del naufragio di questa notte a largo di Lampedusa. Oltre ai due corpi rinvenuti nell’immediatezza dei soccorsi, altri sette corpi privi di vita sono stati recuperati questa mattina da due motovedette della Guardia Costiera, dopo essere stati avvistati da un elicottero della Guardia Costiera impegnato nell’attività di ricerca. ...

Migranti - naufragio al largo della Libia con 90 persone a bordo : almeno 30 morti. Recuperati diversi corpi - anche bambini : Sono almeno 30 i Migranti morti in un naufragio al largo della costa di Khums, in Libia, 97 km a sudest di Tripoli. “Finora sono stati Recuperati diversi corpi”, informa l’ufficio libico dell’organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che parla di circa 65 sopravvissuti sulle 90 persone segnalate da Alarm Phone. Fra i cadaveri ci sono anche quelli di donne e bambini. “Alle 13 abbiamo parlato con le ...

Migranti : recuperati tutti i naufraghi che si sono gettati in mare dalla Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - sono stati tutti recuperati dalla Guardia costiera i 9 naufraghi che si sono gettati in mare dalla nave Open Arms. I Migranti sono adesso sulla motovedetta della Guardia costiera.