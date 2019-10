Lucia di Una Vita | Alba Gutierrez | “Forti emozioni” e un incidente sul set

Una Vita Trame dal 7 al 13 ottobre 2019 : Samuel sfrutta l'ascendente che ha su Lucia per mettere le mani sull'eredità : Le anticipazioni della soap spagnola per la seconda settimana del mese di ottobre rivelano che al centro delle Trame ci saranno Lucia, Higino e Servante.

Una Vita trame 7 e 8 ottobre : Lucia disposta a dare la sua rendita a Samuel : Gli episodi di Una Vita di oggi, lunedì 7 ottobre, e domani, martedì 8 ottobre, saranno incentrati principalmente su Lucia e Samuel. La donna, infatti, incomincerà a rendersi sempre più conto di nutrire qualcosa di molto forte per l'Alday. Per tale ragione deciderà di andare da Padre Telmo per confessargli tutto. Inoltre, vedremo che tutte le donne di Acacias organizzeranno una congiura contro Ursula. L'unica che mostrerà un po' di buon cuore e ...

Una Vita Anticipazioni 7 ottobre 2019 : Lucia confessa a Telmo il suo amore per Samuel : Lucia si confida con Padre Telmo e gli rivela di essersi innamorata di Samuel e di volergli regalare la sua rendita mensile, per aiutarlo.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Lucia Apprende una Sconvolgente Verità! : Anticipazioni Una Vita puntate Spagnole: Lucia deve fare i conti con diversi avvenimenti che turbano la sua tranquillità. In particolar modo la Alvarado scopre la verità sulle sue origini e questo non sarà affatto piacevole… Lucia, la cugina di Celia, è una delle nuove protagoniste più amate di Una Vita. Dopo aver scoperto di avere una rendita a Vita grazie al marchese, ha deciso di occuparsi della beneficenza comprando abiti alle ...

Una Vita spoiler : padre Martinez salva Lucia e va a letto con lei : Ad Acacias succedono fatti imprevedibili: giungerà un nuovo prete che si innamorerà Lucia. La donna è la cugina di Celia e attirerà l'attenzione anche di Samuel. Quest'ultimo infatti la vorrebbe sposare per entrare in possesso della sua eredità e sanare i debiti contratti in seguito all'esplosione nella Galleria Alday....Continua a leggere

Una Vita - spoiler : Lucia abbandona Samuel all’altare a causa di Telmo : La soap opera di origini spagnole Una Vita riesce sempre a sorprendere. Negli appuntamenti in onda in Italia tra qualche settimana, Samuel Alday intraprenderà una relazione con Lucia Alvarado, decidendo addirittura di sposarla ma soltanto per interesse. Il fratello di Diego vorrà diventare il marito della cugina di Celia per sanare la sua grave situazione economica. Ancora una volta l’ex figliastro di Ursula sarà il terzo incomodo, poiché la sua ...

Spoiler 'Una vita' fino al 12 ottobre : Lucia è la figlia dei Marchesi di Valmez : Arrivano le nuove anticipazioni italiane della soap opera spagnola "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate che andranno in onda dal 6 al 12 ottobre, ogni giorno su Canale 5 a partire dalle 14.10 ed il martedì in prima serata su Rete 4 alle ore 21.25. Le vicende di questa settimana saranno incentrate soprattutto sui problemi economici di Samuel, sul ritorno ...

Una Vita anticipazioni : Telmo e Lucia sorpresi a letto inseme dal priore Espineira : La soap opera Una Vita intrattiene ogni giorno numerosi telespettatori. Le puntate italiane in onda nelle prossime settimane si rivelano ricche di colpi di scena. Infatti, i futuri episodi si concentreranno maggiormente sulle figure di Padre Telmo e Lucia, uniti da un amore impossibile. Il nuovo parroco di calle Acacias si accorgerà di essersi innamorato della cugina di Celia e farà di tutto per strapparla dalle grinfie del perfido Samuel, ...

Una Vita Anticipazioni 5 ottobre 2019 : Lucia e Celia scoprono che Joaquin... : Celia trova un particolare importante: una foto che conferma che Joaquin conosceva i Marchesi de Valmez.

Una Vita anticipazioni dal 6 al 12 ottobre : Lucia scopre la verità sui Valmez : anticipazioni Una Vita da sabato 6 a domenica 12 ottobre 2019: Lucia scopre la verità sui suoi veri genitori Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che le donne di Acacias si scagliando duramente contro Ursula, che riceve l’aiuto di padre Telmo. Celia consiglia a Lucia di dire al sacerdote di essere prudente […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 6 al 12 ottobre: Lucia scopre la verità sui Valmez proviene ...

Una Vita - spoiler dal 6 al 12 ottobre : Lucia innamorata dell'Alday : Gli spoiler della nota soap opera Una Vita riservano molte curiosità interessanti per i telespettatori affezionati della serie spagnola. Nelle puntate che andranno in onda da domenica 6 a sabato 12 ottobre, Ursula Dicenta verrà terribilmente insultata dalle donne di Acacias. Più tardi si scoprirà che Trini è incinta e tutti quanti saranno notevolmente felici per la novità, soprattutto Ramon, il quale sarà decisamente protettivo nei confronti ...

Una Vita spoiler : Padre Telmo confida a Lucia che l'Alday vuole depredarla : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera prodotta da Televisión Española in collaborazione con Boomerang TV. Gli spoiler delle nuove puntate che i telespettatori assisteranno prossimamente su Canale 5, rivelano che Padre Telmo Martinez sarà disposto a tutto pur di dividere Samuel Alday e Lucia Alvarado. Il prelato, infatti, arriverà a rapire la cugina di Celia per confessarle la verità sulle vere intenzioni che il figlio di ...

Anticipazioni Una Vita : Lucia viene rapita - il gesto estremo di Telmo : Anticipazione Una Vita: Telmo rapisce Lucia, ecco perché Le prossime puntate di Una Vita ci lasciano con il fiato sospeso per un bel po’. Padre Telmo non sa più cosa fare per allontanare Lucia da Samuel. Il sacerdote è consapevole dell’inganno che l’Alday ha pianificato ai danni della povera fanciulla. Nonostante lui cerchi di mettere […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Lucia viene rapita, il gesto estremo di Telmo ...