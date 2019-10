Lapo | Sono dislessico Mi sentito diverso ma questo mi ha dato una creatività

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Aiutare i bambini che soffrono di dislessia a superare i disturbi di apprendimento stimolando la loro creatività. E’ nata conobiettivo la Fondazione Laps, creata daElkann che ha vissuto il problema della dislessia e racconta, in una video intervista, la sua esperienza in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia (7-13 ottobre).“Il problema della dislessia - spiega- l’ho vissuto personalmente, vivendo il calvario che vivono tutti i dislessici che non sanno di esserlo: senso di sfiducia in se stessi, senso di inadeguatezza, scarsa autostima.stati i miei insegnanti ad accorgersene e a parlare con i miei genitori. Da lìstati fatti degli esami e ho scoperto di avere sia la dislessia, che l’Adhd e l’Add. La diagnosi è stato un momento di svolta per me. Ho potuto rivisitare e leggere in una chiave ...

