Instagram rimuoverà una funzione poco usata entro la settimana | dite addio a Segui già

Instagram sta per perdere un altro suo pezzo e questa settimana , non sappiamo precisamente quando, rimuoverà la scheda Segui già, con tutto ciò che ne consegue.

Instagram bloccherà e rimuoverà post che promuovono diete miracolose e chirurgia estetica : Instagram bloccherà e rimuoverà dalla piattaforma tutti i contenuti che promuovono diete facili, perdita di peso e interventi di chirurgia estetica per gli utenti adolescenti. Come ha spiegato la CNN, il social network ha dichiarato che tutti gli iscritti con meno di 18 anni non potranno più vedere post che invitano all'utilizzo di determinati prodotti dimagranti o che sottolineano la bontà della chirurgia plastica. Ovviamente verranno esclusi ...