In fuga dalla Questura con due pistole | ecco il video in cui Meran spara ad altezza uomo

Trieste - gli spari e il tentativo di fuga del killer Alejandro Meran : i video diffusi dalla polizia : La questura di Trieste ha diffuso il video, registrato dalle telecamere di sorveglianza sia nell’atrio e all’esterno dell’edificio, hanno ripreso la sparatoria avvenuta venerdì che è costata la vita ai due poliziotti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Nelle immagini si vede parte della conflitto a fuoco e il tentativo di fuga dell’assassino, Alejandro Stephan Meran. Secondo il questore durante la sparatoria si è ...

Arrestato in Spagna “l’uomo ragno” - protagonista di una spettacolare fuga dalla Questura di Torino : È finito in manette in Spagna "l'uomo ragno", trentacinquenne protagonista a giugno di una spettacolare fuga dagli uffici della Questura torinese. L'uomo, coinvolto in un caso di violenza sessuale di gruppo e di spaccio di droga, dopo aver scambiato una frase con il suo avvocato si era alzato dalla sedia e si era lanciato verso la finestra del primo piano facendo un volo di circa sette metri.Continua a leggere

Moto3 - GP San Marino 2019 : Tony Arbolino torna prepotentemente in lizza per il titolo - occasione di fuga sprecata da Dalla Porta : Sono rimasti ormai solo tre piloti ancora realmente in corsa per il Campionato del Mondo Moto3 2019 dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019: Lorenzo Dalla Porta, Aron Canet e Tony Arbolino. La gara di Misano ha infatti tagliato fuori dai giochi definitivamente il romagnolo Niccolò Antonelli, infortunatosi a caviglia e polso (salterà sicuramente Aragon) in seguito ad una brutta caduta avvenuta al 6° giro che ha coinvolto ...

Quota 100 - medici di famiglia in fuga dalla Campania : chiudono 300 ambulatori : La medicina di base è in crisi, il medico di famiglia (che in realtà di base non è in quanto formato con un corso specifico in medicina generale assimilato a...

Nubifragio ad Ascoli Piceno : cittadini travolti dalla furia del vento - urla e fuga dal centro [VIDEO e FOTO] : Paura ad Ascoli Piceno interessata ieri da un forte maltempo: la pioggia ha investito il centro e il forte vento ha causato danni e paura tra la gente del posto. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Molti gli alberi e le piante cadute, decine gli allagamenti di strade, garage, abitazioni, cantine e danni a tetti, letteralmente scoperchiata dal vento una casa a Caprignano. A Piazza del Popolo, in centro, sono volati via tavoli e sedie dei ...

Meridionali in fuga dalla sanità del Sud : Gli italiani per curarsi fuori Regione spostano 4,6 miliardi di euro all’anno. Il flusso di denaro segue la direzione da