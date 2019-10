Il Nintendo Live 2019 rischia l' annullamento per colpa di un tifone?

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 7 ottobre 2019) E'stessa a dare comunicazione, via Twitter, che ilpotrebbe essere cancellato per cause atmosferiche.In particolare, come possiamo vedere, l'evento rischierebbe l'per causa delHagibis che sarebbe in arrivo nella regione del Giappone con particolare impeto. Gli esperti meteorologi attualmente sono ancora sull'attenti e non possono dare conferma della direzione che prenderà la perturbazione, essendo troppo presto per poterla prevedere con certezza, ma rimane lo stato di allerta e la grande N ha confermato che ilpotrebbe non tenersi.L'evento era il programma tra il 13 e il 14 ottobre al Kyoto International Conference Center, e avrebbe portato alla luce novità riguardo franchise quali Animal Crossing: New Horizons, Ring Fit Adventure, e Luigi's Mansion 3, per fare un esempio. In caso la manifestazione sia effettivamente ...

