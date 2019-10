Trieste | la fiaccolata e gli applausi per i due agenti uccisi

La fiaccolata di Trieste per ricordare i due poliziotti uccisi : Trieste si stringe intorno agli uomini della questura della città, ai collegi e agli amici di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due agenti uccisi a colpi di pistola, negli uffici della questura. Dopo il momento della preghiera, e le campane che continuano a risuonare nell'aria, sono decine di migliaia i cittadini che partecipano alla fiaccolata per rendere omaggio ai due giovani poliziotti . Sparatoria a Trieste ...

Fiaccolata a Trieste per i poliziotti uccisi - fiori e messaggi davanti alla Questura. FOTO : Migliaia di persone si sono ritrovate davanti all'edificio per ricordare in silenzio Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Decine anche le lettere lasciate per rendere omaggio ai due agenti