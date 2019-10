Fonte : agi

(Di domenica 6 ottobre 2019) Le “” si sono evolute. Meglio, arricchite. E mietono appassionati visitatori. Tanti. È tempo di vendemmia, da qui almeno almeno a novembre. In alcune zone, specie della Sicilia, nel trapanese, si è già vendemmiato entro la prima settimana di agosto. E gli enoturisti sono ora in agguato. Pronti per fare le loro esperienze d'assaggio. Ma anche per andare oltre: fare l'esperienza tradizionale dell'uva, il taglio dei tralci, vendemmie in notturna, degustazioni e bagni letteralmente nel vino. Gli appuntamenti sono centinaia, da Nord a Sud dello Stivale, da Est a Ovest. E per averne un'idea basta dare uno sguardo al programma diin Vendemmia, iniziativa promossa dal Movimento Turismo del Vino. Che annata sarà quella della vendemmia 2019 l'abbiamo visto solo pochi giorni fa: ci sarà una produzione ridotta del 16% rispetto al 2018, ma la qualità del vino sarà molto ...

Agenzia_Italia : Si è aperta la stagione delle cantine aperte #vino #food - ilramingo_sbt : ufficialmente aperta la nuova stagione del The Cage con i The Ex - vilmanicolini : RT @rassegna_it: MANOVRA, CONFRONTO APERTO FRA LUCI E OMBRE Il 7 ottobre i sindacati a P.Chigi. @giannafracassi: “Si è chiusa una stagione… -