MotoGp: Marquez vince e resta iridato

Marc(Honda) si conferma il re della.Il 26enne spagnoloin Thailandia e centra così l'8° titoloin carriera, 6 dei quali nella classe regina (2013,2014,2016,2017,2018 e 2019),quando mancano ben quattro gare alla fine del Mondiale. Alle sue spalle il francese Quartararo, he era partito in pole, e il connazionale Vinales.Solo quarto Andrea Dovizioso, chesecondo in classifica a - 110dal leader. Gara vissuta sul duello Quartararo-che si risolve all'ultimo giro, qu ando lo spagnolo passa in testa e(Di domenica 6 ottobre 2019)