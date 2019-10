Juventus | Sarri | “Entrati bene in partita” | poi parla di Higuain e De Ligt

Inter Juventus : formazioni ufficiali. Sarri sorprende tutti - esclusione inattesa : Inter Juventus formazioni UFFICIALI – E’ il giorno del derby d’Italia, ed a sorprendere sono le scelte di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, in maniera inattesa, ha scelto i seguenti 11 per affrontare la capolista Inter di Antonio Conte. Dopo le sfide di Champions League, le prime due della classe si affrontano a viso aperto per stabilire chi andrà in testa alla classifica, approfittando dell’ennesimo passo falso del ...

Inter-Juventus live - le formazioni ufficiali : c’è Barella - sorprese in attacco per Sarri : Inter-Juventus live – Il match più atteso, più desiderato e voluto. Non solo dai tifosi nerazzurri e bianconeri, ma dall’Italia, anche dal mondo. Sold out e record d’incassi a San Siro per il derby tricolore per eccellenza. Prima contro seconda, distanziate da due punti. L’Inter degli ex Conte e Marotta, la nuova Juve di Sarri. Gara non ancora determinante per il prosieguo del torneo, sicuramente significativa per ...

Inter-Juventus - un trequartista e due punte : ecco l’11 di Sarri : Inter-Juventus : Sarri sciogli gli ultimi dubbi, e opta per un 4312 in vista della sfida di stasera contro i nerazzurri. Un modulo solo apparentemente conservativo, visto che sulla linea di difesa agiranno due centrocampisti aggiunti: Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. In attacco Higuain e Cristiano Ronaldo, a loro supporto Aaron Ramsey. Linea mediana a 3, con Khedira, Pjanic e Matuidi. In porta Szczesny. Inter-Juventus, l’11 di ...

Inter-Juventus : nessuna dichiarazione di Agnelli su Conte - Sarri lancia Higuain : In questi giorni, si è scatenato un forte dibattito a proposito della stella che Antonio Conte ha all'Allianz Stadium. Alcuni sostenitori della Juventus vorrebbero che venisse rimossa la stella che porta il nome dell'attuale tecnico dell'Inter. Questo ha scatenato l'ira di Conte, che ne ha parlato anche in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro ha anche risposto ad una presunta dichiarazione di Andrea Agnelli sul tema della stella dell'ex ...

Inter Juventus probabili formazioni - Sarri ha scelto : ecco gli 11 titolari : Inter Juventus probabili formazioni – Finalmente ci siamo, il Derby d’Italia più importante degli ultimi anni andrà in scena oggi. Appena sette giornate, ma Inter-Juventus è già uno scontro diretto per il campionato. Inter a punteggio pieno dopo sei partite, la Juve insegue a due punti di distacco. A San Siro la partita che può imprimere la svolta al campionato e far capire se la squadra di Antonio Conte può davvero competere per il ...

Juventus - le probabili scelte di Sarri verso l'Inter : Ramsey dovrebbe essere titolare : Questo pomeriggio la Juventus si è allenata per preparare la sfida contro l'Inter che mette in palio il primato provvisorio in Serie A. Al termine della seduta i bianconeri hanno lasciato Torino per dirigersi a Milano e proseguire la marcia di avvicinamento alla gara di domani sera. Maurizio Sarri per questo match ha convocato 20 giocatori, fra i quali mancano all'appello Danilo, Mattia De Sciglio, Douglas Costa e il lungodegente Giorgio ...

Inter-Juventus - Sarri con i piedi per terra alla vigilia del derby d’Italia : “questa sfida vale zero per lo Scudetto” : Maurizio Sarri pronto per la grande sfida di domani tra Inter e Juventus: le parole del tecnico bianconero alla vigilia del derby d’Italia Mancano poco più di 24 ore per il derby d’Italia: domani sera Inter e Juventus si sfideranno a Milano per un match che si prospetta ricco di spettacolo. alla vigilia del match, Maurizio Sarri ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti, tra ...

Inter-Juventus - Sarri : “Partita apertissima - ma non decisiva per lo Scudetto. Dybala o Higuain? Gioca…” : “Juve favorita? Nella singola partita non su può dire, affrontiamo un squadra forte ed in salute. A Barcellona ha fatto una grande partita. Sono due squadre forti, giocare Inter-Juve è una sensazione che vale la pena vivere. Sarà una sfida seguita in tutto il mondo”. Così Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter. “L’Inter è una ...

Calciomercato Juventus - a Sarri piacerebbe affiancare Kanté a Pjanic e a Ramsey : La Juventus sembra stia assimilando i dettami tecnici e tattici del nuovo tecnico Sarri ed i recenti risultati dimostrano come i bianconeri abbiano acquisito un'importante solidità difensiva unita ad una qualità offensiva notevole. Domenica c'è grande attesa per il big match contro l'Inter, che potrebbe significare, in caso di vittoria, il sorpasso alla squadra di Conte ed il primo posto in classifica. Nonostante il calcio giocato, si continua a ...

Juventus - Sarri approva Havertz : 'Unisce ottime doti fisiche a grandi qualità tecniche' : Di certo, una delle doti principali di Maurizio Sarri, oltre alle sue abilità tecnico-tattiche, è la sincerità. Un tecnico che non ha mai dispensato complimenti gratuiti, e le parole dedicate al centrocampista tedesco del Bayer Leverkusen Havertz nella conferenza stampa di presentazione del match di Champions League sanno di vera e propria investitura. Il giocatore, anche contro la Juventus, ha messo in evidenza tutte le sue qualità e proprio ...

Mercato Juventus : novità importante. Offerta da 80 mln - Sarri approva : Mercato Juventus – La società Juventus fa sul serio ed ha intenzione di rinforzarsi ulteriormente già nei prossimi mesi. La dirigenza è a lavoro in vista delle sessioni future di Mercato, e secondo quanto filtra oltremanica, l’obiettivo chiaro è uno soltanto. La novità arriva direttamente dall’Inghilterra, dove si parla di Juventus interessata al calciatore del Chelsea, N’Golo Kanté. Mercato Juventus, bianconeri pronti ...