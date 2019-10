Bergamo | uccide a coltellate la moglie e poi fugge Ricercato uomo di 47 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) È ancora in fuga l’, 47enne italiano, che questa notte, attorno alle 4, ha ucciso alaa Cologno al Serio, in provincia di. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, moldava di 36, era appena rientrata dal lavoro quando è stata aggredita dal marito davanti al cancelletto d’ingresso della casa delle sorella, una villetta di via Alberto da Giussano, dove si era trasferita con i tre figli dopo le continue litigate con il marito. Il 47enne le ha sferrato almeno dueprima di sfuggire via in auto. I carabinieri della compagnia di Treviglio e dilo stanno ancora cercando. Inutili i tempestivi soccorsi: la donna è morta poco dopo l’arrivo dei sanitari allertati dai vicini di casa. I tre figli dormivano nella villetta con gli zii e i cugini. L'articololae poidi ...

