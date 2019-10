Scoppia la rissa in tribuna | sospesa una partita di calcio DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019) Un torneo didella categoria under 12, che si svolgeva a Quarata, frazione di Arezzo, è stato interrotto e sospeso perché inerata unatra genitori. Il fatto, accaduto lo scorso 29 settembre, è riportato oggi dalla stampa locale. Laè stata sedata solo dall’intervento dei carabinieri. Intanto, in campo, i bambini hanno smesso di giocare per osservare cosa stava succedendo ine sono poi rientrati negli spogliatoi “in lacrime”, come ha raccontato un genitore su Facebook. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App diWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articololainunadiWeb.

