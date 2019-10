Problemi iOS 13 | come risolverne due che fanno arrabbiare gli utenti

Problemi di batteria con iOS 13 o solo caricamento ottimizzato? Guida disattivazione : Ma i Problemi di batteria con iOS 13 sono reali o le anomalie riscontrate da molti possessori di iPhone sono indirettamente il frutto della funziona caricamento ottimizzato? Quest'ultima come opera sui melafonini, a cosa serve veramente e come può essere pure disattivata? Dobbiamo dire che i Problemi di batteria con iOS 13 e firmware successivi (siamo in effetti arrivati repentinamente all'update iOS 13.1.2) non sono pura fantasia per molti. ...

Ancora Problemi di batteria con iOS 13.1.2 su iPhone? Almeno 6 bug risolti : I problemi di batteria su iPhone saranno tutti risolti con iOS 13.1.2? La danza degli aggiornamenti Apple non poteva che concludersi, proprio ieri 30 settembre, con un nuovo rilascio minore ma decisivo, conseguente pure al repentino 13.1.1 di soli pochi giorni fa. Gli sviluppatori stanno lavorando costantemente per garantire una migliore esperienza d'uso ai possessori dei melafonini, purtroppo non sempre riuscendoci. Cerchiamo di capire dunque ...

Repentino iOS 13.1.1 per Problemi batteria e ripristino su iPhone - download per i bug : I possessori di iPhone farebbero bene a non sottovalutare l'aggiornamento iOS 13.1.1. La notifica del nuovissimo pacchetto software è arrivata sui melafonini compatibili nella serata di ieri sera, a soli tre giorni da un altro rilascio d'urgenza come iOS 13.1 e ancora di più a breve lasso di tempo dal primo update iOS 13 dello scorso 19 settembre. Verrebbe da pensare che gli sviluppatori di Apple non abbiano fatto un lavoro certosino nel ...

Tennis - Kyrgios si ferma per Problemi alla spalla : “il dolore alla clavicola mi costringe a ritirarmi dal tour asiatico” : Il Tennista australiano ha deciso di ritirarsi per un problema alla clavicola accusato durante la Laver Cup Nick Kyrgios termina anzitempo il tour asiatico per problemi fisici, l’australiano infatti ha annunciato sui social che si prenderà una pausa per superare l’infortunio alla spalla occorsogli durante la Laver Cup. Battuto in due set da Andreas Seppi al primo turno del torneo di Zhuhai, il numero 27 del ranking ATP ha preso ...

Più che importanti novità e Problemi risolti in iOS 13.1 : lista ufficiale : Da qualche ora è disponibile iOS 13.1 e sono in molti a chiedersi quali siano le reali novità del firmware così come i problemi risolti dall'aggiornamento lampo che, come sappiamo, è giunto sugli iPhone compatibili pure per rimediare a qualche anomalia di troppo di iOS 13. Si parte subito dalle novità, tra l'altro preannunciate nell'ultimo articolo precedente alla disponibilità del pacchetto. Le prime modifiche riguardano l'introduzione di ...

A che ora l’uscita di iOS 13.1 in Italia oggi 24 settembre? Principali novità e Problemi risolti : oggi 24 settembre è il giorno di iOS 13.1. A che ora il celerissimo firmware Apple farà la sua apparizione sui melafonini compatibili in Italia? Quali saranno poi le Principali novità a bordo del nuovo OS? Mancano davvero una manciata di ore al lancio, meglio dunque essere informati sull'ultimissima esperienza software. Mentre iOS 13 è stato lanciato solo venerdì scorso 19 settembre, l'aggiornamento lampo iOS 13.1 già sarà disponibile per i ...

Necessario iOS 13.1 per i Problemi all’app Mail : soluzione in attesa dell’uscita : Atteso come la manna dal cielo il download di iOS 13.1, questo arriverà davvero fra pochissime ore. Da qualche giorno più di qualche user Apple ha sperimentato problemi con iOS 13 per l'app Mail. I messaggi di posta elettronica sono completamente preclusi sugli iPhone compatibili o solo in parte fruibili dopo l'aggiornamento del 19 settembre. A parte questa prima anomalia poi, lo stesso update è interessato da qualche bug di troppo come quello ...

Assai diffusi i Problemi con iOS 13 e la riproduzione degli audio Instagram : cosa sappiamo finora : Ci sono tante novità associate ad iOS 13, ma come sempre avviene in questi casi, occorre prendere in esame anche delle problematiche legate al sistema operativo, come quella che è stata al centro di diverse segnalazioni fino ad oggi 23 settembre. Dopo avervi parlato nel dettaglio di aspetti come la Dark Mode, con relative precisazioni sul versante WhatsApp con apposito articolo, questo lunedì voglio concentrarmi sui problemi relativi alla ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Thiem-Fritz 4-5 - lo statunitense sostituisce Kyrgios che ha Problemi alla spalla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Dritto lungolinea vincente di Thiem. 15-15 Dritto lungo di Thiem. 15-0 Attacco e smash vincente di Thiem. Intanto McEnroe ha dichiarato che Kyrgios ha dato forfait per problemi alla spalla. 4-5 Quinto ace di Fritz. 40-15 Prima vincente di Fritz. 30-15 Gran dritto in contropiede di Fritz, non può nulla Thiem. 15-15 Gran prima di Fritz. 0-15 Gran risposta di dritto di Thiem. 4-4 Servizio e ...

MotoGp - sospiro di sollievo per Dovizioso : “sono fortunato ad essere a Misano senza Problemi fisici” : Il pilota della Ducati non vede l’ora di scendere in pista a Misano, per dimenticare definitivamente l’incidente di Silverstone Il Gp di Silverstone da dimenticare, mettendosi alle spalle la terribile caduta al via che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Andrea Dovizioso, dopo qualche giorno di convalescenza, è tornato a concentrarsi sul prossimo appuntamento di Misano, dove sogna di ottenere un grande ...

Fastidiosi Problemi Unicredit con login e accesso oggi 9 settembre : la banca online non funziona : Vanno analizzati con grande attenzione i problemi Unicredit segnalati dai clienti della nota banca online oggi 9 settembre. Dico subito che al momento della pubblicazione del nostro articolo le lamentele siano limitate, al punto da non indurmi a parlare di down, ma allo stesso tempo occorre parlare del malfunzionamento riscontrate in fase di login e accesso al conto personale. Se non altro perché le ricerche a tema su Google, questa mattina, ...