Infortunio Donnarumma | problema nel riscaldamento per il giovane portiere

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2019)– Nelle distinte ufficiali era presente il suo nome, ma in campo non è sceso.nelper ilitaliano, al suo posto contro il Genoa, com’è noto, c’è il secondo Pepe Reina. Nessuna comunicazione al momento, da capire l’entità e gli eventuali tempi di recupero.L'articolonelper ilCalcioWeb.

BlitzQuotidiano : Genoa-Milan, Donnarumma si fa male nel riscaldamento: gioca Reina - Fantacalcio : #GenoaMilan, tegola per il Grifone: problemi per Mimmo #Criscito nei primissimi minuti dell'incontro ?? L'INFORTUNI… - Antonio16_92 : Donnarumma finge l'infortunio per tirarsi fuori da questa merda. Grande Gigio. #GenoaMilan -