Fonte : motorinolimits

(Di sabato 5 ottobre 2019) Dopo tanta attesa, e tante foto spia, laha presentato la C8R, la futura arma che scenderà in pista nei prossimi anni e come prima gara affronterà la 24 Ore di Daytona in gennaio. Vettura curatissima, molto aggressiva… Ma cosa vi salta all’occhio? Sì, il motore non è più davanti., bellissima ma, almeno … L'articoloC8R:senz’anima MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Corvette C8R: bella senz’anima - MotoriNoLimits : Corvette C8R: bella senz’anima - ReportMotori : Chevrolet Corvette C8.R racing DNA su -