WTA Pechino – Prima soffre e poi sorride | che reazione di Ashleigh Barty | Kvitova ko e

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Dopo un avvio non proprio brillantissimo, l’australiana ribalta la propria avversaria e accede così in semifinale aè lasemifinalista del torneo WTA di, la tennista australiana supera in rimonta Petrae stacca così il pass per il turno successivo. Un successo arrivato al termine di una partita davvero complicata, partita male per la numero uno del ranking, sotto di un set al cospetto della ceca. Dopo unafase di assestamento, laalza i giri del motore e comincia a mettere alle corde la propria avversaria, chiudendo con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3 dopo oltre due ore di partita. In semifinale l’australiana se la vedrà con la vincente del match tra Kiki Bertens ed Elina Svitolina.L'articolo WTAe poi, chediko e pass per la semifinale in tasca ...

