Napoli è un malato terminale invisibile dove il fratello di Insigne deve dire la sua su

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Da anni questo giornale cerca di raccontare ciò che osserva avvenire in un determinato luogo della terra. Lo fa attraverso un titolo che richiama un concetto senza alcuna sostanza:sta è un aggettivo che non evoca alcun ricordo, non richiama alcuna situazione concreta. È piuttosto un auspicio e, come tutti i termini che vivono di una speranza, non conserva alcun significato reale. Guarda al domani con qualche desiderio. Il motivo, forse, è che esso conserva la radice di un luogo che vive di un eterno equivoco.. Una città che, come a volte si è cercato di argomentare su queste pagine (virtuali), non esiste.è principalmente un accanimento. È la storia di unche nessuno ha mai visto, fisicamente, ma che in tanti sono convinti si trovi su un lettino di terapia intensiva, circondato da centinaia di migliaia di persone che accudiscono pazientemente un ...

