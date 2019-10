Inter-Juve | Mancini | “non è ancora decisiva”

Inter-Juve - Alessio Tacchinardi a CalcioWeb tra passato e presente : “finalmente uno scontro scudetto! Il contatto Ronaldo-Iuliano? Cazzate da bar” : Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio della 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che regala la sfida scudetto tra Inter e Juventus, partita che non ha bisogno di presentazioni tra due big del massimo torneo italiano. Avvio veramente sorprendente della squadra di Antonio Conte, i nerazzurri guidano la classifica a punteggio pieno dopo le 6 vittorie consecutive, l’avvio di stagione può essere definitivo ...

Inter-Juve - il derby d'Italia del 6 ottobre trasmesso in tv e in streaming online su Sky : Domenica 6 ottobre, nella suggestiva cornice di San Siro, va in scena l'imperdibile derby d’Italia, ovvero la super sfida tra Inter e Juventus. Sono attesi numerosi supporter di entrambe le squadre: infatti, da giorni sono stati strappati quasi tutti i tagliandi. Inoltre, il settore ospiti è sold out. Il match sarà trasmesso in tv ma anche in streaming online. Dove vedere Inter-Juventus in tv e in streaming online Coloro che non potranno ...

Inter-Juventus - tutto esaurito e guadagni record : sarà la partita con l’incasso più alto della storia della Serie A : tutto esaurito per Inter-Juventus: il 236° Derby d’Italia sarà la partita con il più alto incasso della storia della Serie A Ben 110 anni fa ci fu il primo Inter-Juventus, domenica prossima arriveremo all’edizione 236° del Derby d’Italia, una grande classica del calcio italiano che si appresta a fare la storia! Con oltre 75.000 spettatori che faranno il tutto esaurito al Giuseppe Meazza, il big match della domenica sera ...

Questo Inter-Juve è già nella storia : tutto esaurito a San Siro - sarà record d’incassi : Non si è ancora giocata, mancano due giorni alla gara, ma questa Inter-Juve è già nella storia. La sfida di domenica sera, infatti, farà registrare il tutto esaurito a San Siro, con oltre 75 mila spettatori provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo. Il club nerazzurro comunica che saranno infatti oltre 100 le nazionalità rappresentate sugli spalti, con più di 500 club presenti e oltre il 20% di biglietti acquistati ...

Inter - Lautaro su Juve - Conte - Messi e Icardi : “Aveva un problema - ho parlato con lui…” : “Con il Barcellona abbiamo imparato molto. Sapevamo che dovevamo dare qualcosa in più. Non abbiamo ottenuto la vittoria per errori nostri, cercheremo di correggerli provando a migliorarci”. Parla così ai microfoni di Sky l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez in vista del match di domenica sera contro la Juve. “La Juve ha tanti giocatori importanti, sarà una partita complicata come quella di Barcellona, ...

Inter-Juventus - nuovo record d’incasso in Serie A : Serie A record incasso – Tutto pronto per il derby d’Italia, che domenica sera metterà di fronte Inter e Juventus nella splendida cornice dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro. «Il 236° Derby d’Italia che andrà in scena domenica sera alle 20:45 registrerà il tutto esaurito, con una cornice di oltre 75mila spettatori provenienti da […] L'articolo Inter-Juventus, nuovo record d’incasso in Serie A è stato realizzato da Calcio e ...

Gazzetta : Inter-Juve una sifda tra due squadre profondamente caratterizzate dai nuovi tecnici : Inter e Juve sono due meteoriti in rotta di collisione Così presenta la Gazzetta dello Sport la sfida tra Juve e Inter in programma domenica sera. Il big match della serie A vedrà di fronte le due signore del Campionato che, secondo il quotidiano sportivo, sono in crescita e sempre più caratterizzate dai nuovi tecnici. A San Siro si scontrano due squadre lanciate, già profondamente caratterizzate dai nuovi tecnici La partita si potrebbe ...

Inter-Juventus - Conte ha già in casa il suo Pogba (Tuttosport) : Inter-Juventus, match sempre più vicino. Alla vigilia della sfida contro i bianconeri il grande ex Antonio Conte scopre un talento all’interno della cantera nerazzurra: stiamo parlando del francese Agoumè, che per caratteristiche tecniche somiglia moltissimo ad un ex pupillo del tecnico barese, Paul Pogba. Inter-Juventus, il nuovo Pogba per Antonio Conte Il ragazzo, in questo inizio di stagione, è stato impiegato con successo dal tecnico ...

Juve - Sarri studia le mosse anti Inter : la Joya e Higuain si contendo il posto in attacco : La Juventus si sta avvicinando a grandi passi verso la sfida contro l'Inter. I bianconeri, questa mattina, si sono allenati in vista della gara di domenica. Maurizio Sarri sta studiando le mosse anti Inter, e per ora il grande dubbio è solo uno e riguarda l'attacco. Infatti, il tecnico deve decidere chi schierare al fianco di Cristiano Ronaldo. Al momento il ballottaggio è fra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala: solo nelle ore appena prima della ...

Inter-Juve - pensieri dal passato : le parole sul match di Trezeguet e Zanetti : Domenica sera si gioca Inter-Juve, il derby d’Italia. Una classica del calcio italiano, anzi ‘la classica’. Tra coloro che hanno fatto parte delle gare più belle degli anni 2000 ci sono sicuramente David Trezeguet e Javier Zanetti. I due hanno commentato la sfida in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto per celebrare i 90 anni del Campionato a girone unico. Queste le loro parole. Trezeguet ...

Lippi a Tuttosport : Inter-Juve non è una partita in cui fare invenzioni : Marcello Lippi ha parlato a Tuttosport del big match tra Juve e Inter di domenica sera «Queste grandi partite sono impronosticabili, mi aspetto equilibrio» Secondo l’ex allenatore che ne ha di esperienza sulle spalle, anche a lui è toccato di scendere in campo sulla panchina dell’Inter dopo essere stato su quella della Juve «Non è una serata da invenzioni! Le squadre più piccole possono studiare degli accorgimenti quando ...

Ti ricordi… L’arbitro Cesari che espelle Conte e favorisce l’Inter nella sfida contro la Juve : Conte espulso, ingiustamente, un rigore generoso che porta al pareggio e alle polemiche finali: solito derby d’Italia? No, l’Inter-Juve di 26 anni fa, del novembre 1993 non fu il classico derby d’Italia. A partire dalla situazione delle due squadra, ben lontane dal Contendersi gli scudetti. Erano gli anni in cui il Milan di Capello cannibalizzava i campionati: l’Inter scalcagnata di Bagnoli in quella stagione rischiò ...

Juventus - il retroscena su Lukaku e la guerra di mercato con l’Inter : Juventus – Spunta un retroscena sul mancato trasferimento di Romelu Lukaku a Torino. Il forte attaccante belga era nel mirino dei bianconeri, che in estate hanno proposto allo United uno scambio con Dybala. Non se ne fece nulla, ma l’Inter ebbe veramente timore di non arrivare al classe 93. Il racconto del Corriere dello Sport. Juventus, per Lukaku offerto Dybala “Il braccio di ferro di mercato sull’asse ...