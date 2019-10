Conte | non servono fenomeni ma impegno

Cuneo fiscale - Renzi attacca. Conte : «Non servono i fenomeni». Di Maio con il premier : Sul Cuneo fiscale si combatte una doppia battaglia: economica e politica. La prima vede impegnato il ministero dell'Economia, che deve definirne i dettagli e trovare le risorse. La seconda...

Renzi attacca il governo. Conte : "Non abbiamo bisogno di fenomeni" : Effetto Renzi sul governo: l'attivismo del senatore di Rignano sta mettendo a dura prova i nervi degli azionisti dell'esecutivo, in particolare dopo la pubblicazione della lettera dell'ex premier al Corriere. Un intervento in cui Renzi torna a parlare di Iva, attribuendo a se stesso e a Teresa Bellanova il risultato di averne scongiurato l'aumento; si scaglia contro la riduzione del cuneo fiscale definendola "un pannicello caldo" e punta ...

Bonucci infiamma il Derby d’Italia : “vedrete una grande Juventus - faremo risultato. Inter? Conte non mi sorprende” : Leonardo Bonucci infiamma Inter-Juventus: il difensore bianconero pronto a fare risultato nonostante i nerazzurri dell’ex Antonio Conte abbiano iniziato benissimo la stagione Il countdown sta per scadere, domenica notte la Serie A si ferma per il big match fra Inter e Juventus. Ad infiammare una partita già caldissima ci ha pensato Leonardo Bonucci che ai microfoni di Sky Sport ha parlato con sicurezza della prestazione della ...

Conte replica a Renzi : «Non ci servono fenomeni in tv - rispetto per i lavoratori» : Il presidente del Consiglio ha partecipato ai festeggiamenti per il Santo patrono d’Italia, in occasione del 4 ottobre: «Realizzare Paese più giusto con meno tasse per gli onesti». E sui migranti: «Velocizzare i rimpatri è una grande svolta»

Conte furioso con Renzi : “È scorretto - non abbiamo bisogno di fenomeni. Io non sto mai sereno” : Il premier Conte, da Assisi, replica a Enrico Letta, che ha voluto metterlo in guardia da Renzi: "Io non sto mai sereno, si tratta di avere responsabilità. Questo alto ufficio mi dà la possibilità ogni giorno di dover rispondere a 60milioni di italiani che hanno urgenze". Poi, rivolgendosi al fondatore di Italia Viva: "Non abbiamo bisogno di fenomeni. Poi se uno vuole andare in tv vada pure, ma si sieda al tavolo".Continua a leggere

Calenda Contestato da un lavoratore ex-Embraco - lui : 'Se non c'ero io eravate licenziati' : Ieri i lavoratori dell'ex-Embraco, oggi Ventures Production, si sono dati appuntamento davanti al Mise a Roma per manifestare, chiedendo chiarezza al Ministro allo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli sul futuro dell'azienda. Alla manifestazione si è fatto trovare anche l'ex responsabile del Mise, prima di Di Maio e Patuanelli, ovvero Carlo Calenda, che munito di megafono ha arringato la folla di lavoratori, riproponendo la strada già ...

Conte : “Per Letta non devo stare sereno su Renzi? Non lo sono mai. Scorretto chi si arroga il merito delle misure” : “sereno? Non lo sono mai, ho la responsabilità di 60 milioni di cittadini”. A dirlo, ad Assisi, dopo le parole di Enrico Letta che gli consigliava di stare attento per via delle mosse politiche di Matteo Renzi, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Che sull’ex segretario del Partito democratico e ora fondatore di Italia viva, ha aggiunto: “Non abbiamo bisogno di fenomeni. arrogarsi il merito di misure e primato è ...

Manovra - Conte a Renzi : «Non ci servono fenomeni in tv. Alitalia? Situazione complicata» : Da Assisi il premier Giuseppe Conte interviene sulla questione Alitaila. «È una Situazione complicata, faremo il possibile», spiega. «Alitalia è una questione, le...

Conte attacca Renzi : «Non ci servono fenomeni in tv - rispetto per i lavoratori» : Il presidente del Consiglio ha partecipato ai festeggiamenti per il Santo patrono d’Italia, in occasione del 4 ottobre: «Realizzare Paese più giusto con meno tasse per gli onesti». E sui migranti: «Velocizzare i rimpatri è una grande svolta»

Giuseppe Conte contro Matteo Renzi : "Non abbiamo bisogno di fenomeni. Lui ha uno stipendio consistente - ma..." : "Non abbiamo bisogno di fenomeni". Giuseppe Conte, da Assisi, non porge l'altra guancia e anzi mena un colpo mortale a Matteo Renzi, che sulla carta è uno dei suoi "alleati". Tutti sanno che dopo la scissione dal Pd, il leader di Italia Viva ha di fatto il coltello dalla parte del manico e minaccia

Cuneo fiscale - Conte replica a Renzi : “Non abbiamo bisogno di fenomeni. Pannicello caldo? Serve rispetto per i lavoratori” : “Tutti devono partecipare con massima impegno e determinazione all’azione del governo. Non abbiamo bisogno di fenomeni. Poi se uno vuole andare in tv vada pure, ma si sieda al tavolo. Quando ci si siede vale la forza delle argomentazioni”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha replicato a distanza alle dichiarazioni di Matteo Renzi sul Cuneo fiscale. L’ex segretario Pd infatti, in una lettera inviata al Corriere della ...

Ira di Conte : "Le critiche di Renzi? Non abbiamo bisogno di fenomeni" : "Tutti devono partecipare con massima impegno e determinazione all'azione del governo. Non abbiamo bisogno di fenomeni. Poi se uno vuole andare in tv vada pure, ma si sieda al tavolo. Quando ci si siede vale la forza delle argomentazioni". Lo afferma il... Segui su affaritaliani.it

Governo - Enrico Letta : “La lettera di Renzi è guerra. Conte e Zingaretti non facciano come me. Così non mangiano il panettone” : Giuseppe Conte? Non stia sereno. Il consiglio non richiesto al presidente del consiglio arriva dall’uomo per il quale era stato inventato quell’hasthag: Enrico Letta. Nel giorno in cui Matteo Renzi scrive al Corriere della Sera citando proprio il suo predecessore a Palazzo Chigi, l’ex premier interviene a L’Aria che Tira su La7 rivolgendosi a Conte e al segretario del Pd, Nicola Zingaretti. “Voglio dare un consiglio non ...

La7 - Letta a Conte e Zingaretti : “Renzi vi farà ballare - io l’ho sopportato troppo. Fate un patto con lui - se non lo rispetta si vada al voto” : “Voglio dare un consiglio non richiesto a Conte e a Zingaretti. È evidente che la lettera di Renzi è per dissotterrare l’ascia di guerra: ‘Io vi faccio ballare’. Penso che loro non debbano accettare questo gioco, non facciano come me. Conte e Zingaretti hanno il coltello dalla parte del manico. Non è possibile che una maggioranza vada avanti in un ‘Vietnam’ quotidiano. Facciano con Renzi un patto, nel momento in cui ...