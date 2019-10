Conte: "No a commistioni su Alitalia"

è una questione,le concessioni autostradali un'altra, no a".Così il premier Giuseppeè "una situazione complicata, non lo nascondiamo, ma faremo il possibile per assicurare alla compagnia di poter rivolare ad ali spiegate. Non si tratta di mediare ma di fare un'operazione che vogliamo fortemente caratterizzata sul piano industriale". Su Renzi e cuneo fiscale:"Tutti devono partecipare con impegno e determinazione all'azione del governo. Non abbiamo bisogno di fenomeni".(Di venerdì 4 ottobre 2019)