Concorsi Oss 2019 | tutti i bandi per operatori socio sanitari

Concorsi educatori - infermieri e OSS : domande a settembre-ottobre : Al momento, la Società Cooperativa Sociale Marta, L'Azienda Sanitaria Locale, il Centro per l'Impiego, l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Casa per Anziani hanno indetto vari bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di diverse unità di personale in qualità di educatore, infermiere e Oss operatore socio sanitario, da dislocare nelle sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale. Bandi ...

Concorsi professioni sanitarie - infermieri - Oss : 16 posizioni aperte fino a ottobre : Attualmente, alcuni enti pubblici come l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno Infantile, la Residenza Protetta per Anziani e l'Azienda Unità Sanitaria Locale hanno indetto diversi bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di vari posti di lavoro rivolti a personale professionale in funzione di dirigente delle professioni sanitarie, infermiere e operatore socio sanitario Oss, da collocare presso le proprie strutture ...

Concorsi sanità per OSS - farmacista e tecnico biomedico : c.v settembre - ottobre : Vi sono diversi Concorsi pubblici in campo sanitario per la professione di operatore socio sanitario, farmacista e tecnico di laboratorio biomedico. I bandi, con domanda a settembre e ottobre 2019 sono stati pubblicati dall'Istituto Costante Gris di Mogliano Veneto (OSS), dalla Società Ygea Srl di Treviglio (farmacista) e dall'ASL 1 Avezzano - Sulmona - l'Aquila, per il ruolo di tecnico biomedico. Concorso per 20 OSS Bando di concorso emesso ...

Concorsi educatori - assistenti sociali e Oss : 16 posizioni - domande a settembre : Attualmente, sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico, per conto del Consorzio Socio Assistenziale, l'Azienda Sanitaria Locale e Ipab Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite al fine di assumere personale professionale con il compito di educatore, assistente sociale e Oss operatore socio sanitario, da disporre presso le aree di lavoro dislocate sul territorio nazionale. Bandi di concorso a settembre Il Consorzio Socio Assistenziale ...

Concorsi Croce Rossa Italiana e Istituto Superiore di Sanità : domande entro settembre : Attualmente, la Croce Rossa Italiana e l'Istituto Superiore di Sanità hanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di nuove figure competenti con il compito di medico e di collaboratore tecnico enti di ricerca, da dislocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Posizioni aperte a settembre La Cri ha aperto una graduatoria valida per 12-18 mesi rivolta a profili competenti in funzione di medico ...

Concorsi Oss e dirigente delle professioni sanitarie : inoltro domande a settembre : L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Fondazione Emilia Muner De Giudici e l'Azienda Unità Sanitaria Locale hanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'immissione di nuove risorse professionali con la carica di operatore socio sanitario Oss e di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, da dislocare mediante i propri organismi ...

Concorsi Puglia - in arrivo 4500 assunzioni per Infermieri - Oss e Medici : Annunciate sul sito della Regione 4500 nuove assunzioni di Infermieri, Oss e Medici nelle Aziende Sanitarie Locali, anche tramite Concorsi Puglia. In questo articolo riporteremo in sintesi i focus dell’incontro del 6 Agosto per la definizione del programma assunzionale regionale. Le novità sui Concorsi Pubblici Concorsi Puglia: il piano assunzionale Nell’incontro tenutosi il 6 agosto tra il Presidente della Regione Puglia, Michele ...