Cerca sua figlia per 25 anni ma non sa un particolare importantissimo | lo scopre quando

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Un uomo, James Boyd che viveva negli Stati Uniti d’America e, precisamente a Houston sapeva di essere padre ma non aveva mai visto suaneppure in una foto. Daaveva saputo di essere diventato padre si era messo sulle tracce della sua bambina e aveva continuato per 25ma senza riuscire a trovarla. Poi, finalmente tramite i social, mettendo un annuncio gli ha risposto una ragazza che aveva lo stesso nome di sua: Stephanie Brumlow. Padre ehanno deciso di incontrarsi e come luogo per quell’primo incontro hanno scelto il Lone Star College-CyFair di Houston. L’uomo ha così dichiarato: “ho visto il messaggio sul social network il mio cuore ha ricominciato a battere ho immediatamente capito che si trattava di mia”. L’uomo non sapeva che con la sua stessa caparbietà anche lavoleva rintracciarlo ...

jacopogiliberto : @marcodemeu e mentre è indotto a inciampi dagli adulatori, il potente si rende onnipresente e parafulmine di ogni i… - maybegaia : Confida giocando alla vecchia incolore La sua vecchia storia il suo vecchio amore La vecchia racconta la favola ant… - dybalaxberna : RT @lupainthenorth: Vincenzo: cerca di far ragionare Francesco, gli dice di non essere impulsivo, di non fare di testa sua e di evitare cas… -