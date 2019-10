Carburanti | prezzi in calo

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) In discesa questa mattina iconsigliati alla pompa. Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per Q8 (che ha anche aumentato di un cent il Gpl), mentre Tamoil ha tagliato di due cent e Ip di 0,5. Di seguito le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla ‘Staffetta Quotidiana’, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,593 euro/litro (invariato, compagnie 1,600, pompe bianche 1,573), diesel a 1,483 euro/litro (invariato, compagnie 1,489, pompe bianche 1,465). Benzina servito a 1,715 euro/litro (invariato, compagnie 1,755, pompe bianche 1,624), diesel a 1,612 euro/litro (invariato, compagnie 1,654, pompe bianche ...

Investireoggi : Prezzi carburanti: aumenti per benzina e diesel con l'incognita tassa sul gasolio - Gianfra88089644 : @AlbertoBagnai Ma và! E si continuerà ad inquinare. Una tassa su carburanti non elimina le emissioni nocive,ma fa lievitare i prezzi. - Staffetta : Dalla prima pagina - Osservaprezzi di nuovo in funzione: Si sono conclusi gli interventi di manutenzione sul sito w… -