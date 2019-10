Calabria | barista muore in un tragico incidente stradale con la moto

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Un nuovosi è verificato ine ha provocato la morte di uncalabrese che stava viaggiando a bordo di una. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti, che si sono recati sul luogo dell'e hanno iniziato a condurre tutte le indagini di rito. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvarlo e si è limitato a constatarne l'avvenuto decesso. Un altroè avvenuto nella giornata di ieri in: una persona è stata gravemente ferita, mentre un'altra lo è rimasta in modo più lieve. Anche in questo caso sono in corso le indagini sulla dinamica....