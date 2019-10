Abbiamo sventato un cyberattacco e siate pronti a farlo anche voi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Marco Lombardo Quando squilla il telefono le azioni della Bane&Ox sul listino di New York godono ancora di ottima salute. È una banca d'altronde, e di quelli con i clienti importanti e con un giro di milioni e milioni di dollari. Quando la telefonata finisce Bane&Ox è una banca in crisi, le azioni sono calate del 60 per cento, i network americani stanno facendo girare vorticosamente la notizia che migliaia di persone hanno tutti i loro dati e i loro conti bancari allo scoperto sul dark web. È in corso uno dei più importanti cyberattacchi della storia dell'economia mondiale. E noi ci siamo dentro. Bane&Ox per fortuna non esiste, ma la minaccia è assolutamente reale. Succede tutti i giorni, più volte al giorno, raccontano quelli di Ibm Security. E per questo hanno approntato una squadra di pronto intervento su un avveniristico camion: il Cyber Tactical Operation ...

