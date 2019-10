Trial | tutto pronto per l’atto conclusivo del Campionato Italiano 2019 | programma e

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019)appuntamento stagionale della serie tricolore. Nel weekend del 5-6 ottobre la grande festa delle due ruoteistiche con diversi titoli italiani ancora da assegnare L’incantevole e suggestiva cornice del Santuario di Nostra Signora della Guardia, combinata ad una location di prim’ordine per le due ruoteistiche rappresentata dal Pro Park di Ceranesi (GE), ospiterà nel fine settimana del 5-6 ottobre prossimi l’attodel. Per un’effettiva grande festa dell’intero movimento, l’ultimo round stagionale garantirà imprescindibili tematiche d’interesse sul piano sportivo, celebrando contestualmente i Campioni, personaggi e addetti ai lavori che si sono distinti in positivo a livello nazionale ed internazionale. In un percorso studiato con competenza, passione e professionalità ...

