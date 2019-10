Polemiche su Fioramonti | manda il figlio a una scuola inglese

Fonte : blogo

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il ministro dell'Istruzione Lorenzoè senza dubbio il membro del governo Conte 2 più abile ad attrarre le. Prima per la tassa sulle merendine, poi per la sua opinione sul crocifisso nelle aule scolastiche e ora per altri due motivi: perchéila unae per alcuni vecchi post scritti sui social network contro politici e polizia che sono stati riportati alla luce dal Giornale.è ex professore di Economia politica all'università di Pretoria, in Sudafrica, e nel 2018 è stato eletto alla Camera con il MoVimento 5 Stelle. Quando ha scritto i post contro i politici era all'estero e da "osservatore esterno" ha parlato dell'Italia. Subito dopo il terremoto all'Aquila ha definito Silvio Berlusconi "imperatore della sfiga" e Daniela Santnachè "una demente bugiarda e venduta", poi ha detto che se fosse stato una donna le avrebbe sputato ...

fattoquotidiano : Fioramonti, polemiche per i voti del figlio a scuola e insulti su facebook: “Per quelli ho chiesto scusa. Esposto a… - s_parisi : Ma Fioramonti lavora per Salvini? Il #Crocifisso è il simbolo delle nostre radici cristiane. Il ministro, invece di… - repubblica : Il ministro dell'Istruzione Fioramonti iscrive il figlio alla scuola inglese, polemiche [news aggiornata alle 21:45] -