Parma - A Mercanteinauto una Ferrari di F 1 e pezzi rari

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Giunge ormai allottava edizione, rassegna motoristica che va in scena alla Fiera diquestanno il 5 e 6 ottobre. E che riserva qualche chicca agli appassionati di motori, come la simulazione di pit stop e cambio gomme di una Rossa di Formula 1, resa possibile (nel padiglione 2) dal contributo delClub di Monticelli Terme (PR), insieme con lutilizzo di un simulatore di guida. Ma non è lunica curiosità: tra le 500 auto di tutte le epoche annunciate in esposizione (tra le quali Alfa Romeo, rare Bristol, Dodge, Lincoln e Mercedes), spicca un esemplare di EMW 340. Non è un errore: alla fine della Seconda guerra mondiale, infatti, la Germania sconfitta fu obbligata a cedere il controllo di alcuni territori allUnione Sovietica. In quelle zone si trovava anche la città di Eisenach, sede di una fabbrica della BMW, denominata Awtovelo. Limpianto riuscì a produrre ...

