F1 | Nico Rosberg e i litigi in Ferrari | “Effetto palla di neve | Vettel uguale a Hamilton

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il GP di Russia, tappa del Mondiale F1 andata in scena domenica scorsa a Sochi, continua a fare parlare e in particolar modo è la discutibile gestione dellaa fare discutere. Sull’argomento è intervenuto anche, ex Campione del Mondo al volante della Mercedes, che ne parlato durante la sua consueta analisi pubblicata su YouTube: “Per noi è bello vederlo dal divano perché è l’effettodi: un pilota perde fiducia nell’altro, restituisce il colpo e peggiora la situazione. Ladiventa sempre più grande, culminando con un incidente e andando fuori controllo”. Il tedesco sa cosa significa lottare con un compagno di squadra, ha vinto un Mondiale battendo proprio Lewis: “È una situazione molto complicata. Toto Wolff ha operato nel giusto modo, perché ci ha trattati alla pari, ha distribuito la colpa ad entrambi, anche se era dalla parte di uno ...

