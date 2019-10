Ajax batte Valencia 3-0 | i lancieri continuano a stupire nonostante le cessioni eccellenti

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Anche in questa stagione l’continua la propria marcia europea: dopo il 3-0 adi ieri sera, adesso è primo a punteggio pieno dopo due gare del girone di Champions League. Anche in campionato è in testa con 20 punti in 8 partite (6 vittorie e 2 pareggi) in coabitazione con il PSV Eindhoven. Un avvio non scontato Dopo la strepitosa scorsa stagione, culminata con la conquista dell’Eredivisie e l’uscita dalla Champions League solo nella rocambolesca semifinale con il Tottenham, non era affatto scontato che l’partisse così. Ledi De Ligt, Schone e De Jong avevano di fatto indebolito la squadra, e le insistenti sirene di mercato potevano offuscare la mente dei pezzi pregiati rimasti, su tutti Ziyech e Van de Beek. Invece il tecnico Ten Hag ha saputo fare di necessità virtù ed è riuscito a mantenere inalterata la forza della sua squadra. Ieri, nel capolavoro del ...